Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Sergen Yalçın sürprizi: Süper Lig'e geri mi dönüyor?

Sergen Yalçın sürprizi: Süper Lig'e geri mi dönüyor?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Sergen Yalçın sürprizi: Süper Lig&#039;e geri mi dönüyor?
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Son olarak 2023-2024 sezonunun ikinci yarısında Antalyaspor'u çalıştıran, Giovanni van Bronckhorst'un ayrıldığının ardından Beşiktaş'tan gelen teklif geri çeviren, yeni sezon için adı Fenerbahçe ile anılan Sergen Yalçın hakkında çarpıcı bir iddia gündeme geldi.

Beşiktaş'ın 2020-2021 sezonunda elde ettiği şampiyonlukta imzası bulunan Sergen Yalçın, 2024 yılında Antalyaspor'u çalıştırdıktan sonra televizyonda futbol yorumculuğu yapmaya başladı. Kardeşi Gürsoy Yalçın'ın sağlık sorunlarını gerekçe göstererek Beşiktaş'ın ısrarlı teklifini kabul etmeyen tecrübeli antrenörün, yeni sezonda takım çalıştırıp çalıştırmayacağı merak ediliyor.

Sergen Yalçın sürprizi: Süper Lig'e geri mi dönüyor? - 1. Resim

Sosyal medyada adı Fenerahçe ile anılan, bu iddialara "Lütfen benim ağzımdan bir şey duymadığınız sürece hiçbir şeye inanmayın" cevabı veren Sergen Yalçın'a, Süper Lig takımının talip olduğu ileri sürüldü.

RİZESPOR İDDİASI

Süper Lig'de 40 puanla 14'üncü sırada yer alan Çaykur Rizespor'un, yeni sezon için 52 yaşındaki antrenöre teklif götürebileceği konuşuluyor.

Son olarak Konyaspor'a deplasmana 2-1 kaybeden Karadeniz kulübü yönetiminin, teknik direktör İlhan Palut’un yerine Sergen Yalçın’ı gündemine aldığı öne sürüldü.

Sergen Yalçın sürprizi: Süper Lig'e geri mi dönüyor? - 2. Resim

ÇALIŞTIRDIĞI TAKIMLAR

Eski milli futbolcu ve teknik direktör Sergen Yalçın, daha önce sırasıyla Gaziantepspor, Sivasspor, Kayserispor, Eskişehirspor, Konyaspor, Alanyaspor, Yeni Malatyaspor, Beşiktaş ve Antalyaspor’da görev yapmıştı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Şarkıcı Alişan ateş püskürdü: "Bu pisliği kim yaptıysa ortaya çıkaracağız"Eczacılık günü ne zaman? Eczacılar Günü mesajları ve sözleri 2025
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Dev tehlike! Fenerbahçe’yi Şampiyonlar Ligi’nde zorlu rakipler bekliyor - SporFenerbahçe’yi zorlu rakipler bekliyorGaziantep’te kupa şöleni! Trabzonspor ile Galatasaray derbisinde dev prim: 10 milyon dolar - SporKupa için dev prim: 10 milyon dolarSerdal Adalı iddialı: Kartal’ın yükseliş dönemi! - SporSerdal Adalı iddialı: Kartal’ın yükseliş dönemi!A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın, FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki rakipleri belli oldu - SporA Milli Erkek Basketbol Takımı'nın, FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki rakipleri belli olduTrabzonspor-Galatasaray kupa derbisi öncesi Fatih Tekke'yi kızdıran soru - SporTrabzonspor-Galatasaray kupa derbisi öncesi Fatih Tekke'yi kızdıran soruBeşiktaş'ın gizli silahından kötü haber! Chamberlain sakatlandı - SporBeşiktaş'tan sakatlık açıklaması
Sonraki Haber Yükleniyor...