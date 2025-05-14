Sergen Yalçın sürprizi: Süper Lig'e geri mi dönüyor?

Son olarak 2023-2024 sezonunun ikinci yarısında Antalyaspor'u çalıştıran, Giovanni van Bronckhorst'un ayrıldığının ardından Beşiktaş'tan gelen teklif geri çeviren, yeni sezon için adı Fenerbahçe ile anılan Sergen Yalçın hakkında çarpıcı bir iddia gündeme geldi.

Beşiktaş'ın 2020-2021 sezonunda elde ettiği şampiyonlukta imzası bulunan Sergen Yalçın, 2024 yılında Antalyaspor'u çalıştırdıktan sonra televizyonda futbol yorumculuğu yapmaya başladı. Kardeşi Gürsoy Yalçın'ın sağlık sorunlarını gerekçe göstererek Beşiktaş'ın ısrarlı teklifini kabul etmeyen tecrübeli antrenörün, yeni sezonda takım çalıştırıp çalıştırmayacağı merak ediliyor.

Sosyal medyada adı Fenerahçe ile anılan, bu iddialara "Lütfen benim ağzımdan bir şey duymadığınız sürece hiçbir şeye inanmayın" cevabı veren Sergen Yalçın'a, Süper Lig takımının talip olduğu ileri sürüldü.

RİZESPOR İDDİASI

Süper Lig'de 40 puanla 14'üncü sırada yer alan Çaykur Rizespor'un, yeni sezon için 52 yaşındaki antrenöre teklif götürebileceği konuşuluyor.

Son olarak Konyaspor'a deplasmana 2-1 kaybeden Karadeniz kulübü yönetiminin, teknik direktör İlhan Palut’un yerine Sergen Yalçın’ı gündemine aldığı öne sürüldü.

ÇALIŞTIRDIĞI TAKIMLAR

Eski milli futbolcu ve teknik direktör Sergen Yalçın, daha önce sırasıyla Gaziantepspor, Sivasspor, Kayserispor, Eskişehirspor, Konyaspor, Alanyaspor, Yeni Malatyaspor, Beşiktaş ve Antalyaspor’da görev yapmıştı.