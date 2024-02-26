Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •      
Seçim
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • Haberler > Spor > Sergen Yalçın: VAR sistemi böyle kullanılacaksa hiç kullanmayın

    Sergen Yalçın: VAR sistemi böyle kullanılacaksa hiç kullanmayın

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Sergen Yalçın: VAR sistemi böyle kullanılacaksa hiç kullanmayın
    Sergen Yalçın, Haber

    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Galatasaray mağlubiyetinden sonra maçın hakemi Abdülkadir Bitigen ve VAR hakkında çok sert ifadeler kullanan Sergen Yalçın "O ofsaytta çizgiyi nasıl çektiler? Anlayamadık. Bu kadar mücadele veriyoruz, yazık" tepkisini gösterdi.

    Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Galatasaray karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

    ÇOK DA ANADOLU TAKIMI GİBİ OYNAMADIK

    Mücadeleyi değerlendiren Sergen Yalçın "Kaybetmek üzücü. Çünkü çok mücadele ettik. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Plana sadık kalıp iyi bir oyun oynadılar. Biraz da riskli bir oyundu. Çok da Anadolu takımı gibi oynamadık. Bazen böyle maçları kaybederken başka şeyler kazanırsın. Biz o tarafından bakıyoruz. Özgüven kazandık. Soyunma odasında kimsede kaybetmiş havası yoktu. Çok iyi oynadık çünkü. Kendi kadromuza göre başarılı bir maç sayılır." ifadelerini kullandı.

    TÜRK FUTBOLUNA YAZIK

    Hakem kararlarına tepki gösteren Sergen Yalçın "Bu kadar emek, bu kadar mücadele. VAR hakemi ve sahadaki hakem. Yazık. Türk futbolu adına yazık. Masa başında yapmayın bunları. VAR sistemi böyle kullanılacaksa hiç kullanmayın. En azından 'Hakem hata yaptı' der, geçeriz. Bu hataya girmiyor. O ofsaytta çizgiyi nasıl çektiler? Anlayamadık. Bu kadar mücadele veriyoruz, yazık! Galatasaray, bizi zaten yenebilir. Bu şekilde olmamalıydı. Türk futbolu sağlıklı bir yere gitmiyor." dedi.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Dursun Özbek’ten Fenerbahçe’ye ağır gönderme! Şike olayı yeniden patlak verdi: ‘Galatasaray bir koalisyona karşı savaşıyor’ - SporDursun Özbek’ten Fenerbahçe’ye ağır gönderme! Şike olayı yeniden patlak verdi: ‘Galatasaray bir koalisyona karşı savaşıyor’İstanbul'un 'hayalet stadı' çürümeye terk edildi! Tribünlerde taraftar yerine ağaçlar var... - Spor'Hayalet stat' akıbetini bekliyorHasan Arat turnayı gözünden vurdu! Alman devi Semih Kılıçsoy için İstanbul’a geliyor: Rekor bonservis bedeli ödenecek - SporHasan Arat turnayı gözünden vurdu! Alman devi Semih Kılıçsoy için İstanbul’a geliyor: Rekor bonservis bedeli ödenecekSkandal sözlerin ardından yeni karar! Serdar Ali Çelikler ekranlara ara veriyor - SporÖnce özür diledi sonra yeni kararını açıkladıİspanya basını resmen duyurdu: Arda Güler Real Madrid’den ayrılıyor, ezeli rakibe transfer oluyor - Sporİspanya basını resmen duyurdu: Arda Güler Real Madrid’den ayrılıyor, ezeli rakibe transfer oluyorGalatasaray taraftarı bu haber sonrası stada ayak basamayacak! Ailesi İstanbul’u terk etti, efsane isim takımdan ayrılıyor - SporGalatasaray taraftarı bu haber sonrası stada ayak basamayacak! Ailesi İstanbul’u terk etti, efsane isim takımdan ayrılıyorG.saray zorlandığı maçta Antalyaspor’u devirdi! Cimbom’un Kerem’i var - SporCimbom’un Kerem’i var
    Sonraki Haber Yükleniyor...