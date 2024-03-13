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Serie A’nın ‘Yıldız’ı Kenan! Kenan Yıldız değerini 9 ayda 30 kat artırdı o ismi yakaladı

Düzenleyen: / Kaynak: -
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Serie A’nın ‘Yıldız’ı Kenan! Kenan Yıldız değerini 9 ayda 30 kat artırdı o ismi yakaladı
Kenan Yıldız, Juventus, Transfermarkt, Haber

Spor Haberleri  / -

Hem A Milli Takımda hem de Juventus’ta gösterdiği performansla adından söz ettiren, 18 yaşındaki genç yıldız Kenan Yıldız, 9 ayda piyasa değerini 30 katına çıkardı. Avrupa’nın pek çok dev kulübü, Yıldız’ın peşinde.

18 yaşındaki genç futbolcu Kenan Yıldız Juventus ve Milli takımda gösterdiği performans adından söz ettiriyor. Avrupa devlerinin radarına giren Yıldız, değerini katlayarak, Hakan Çalhanoğlu'na yetişti.

9 AYDA 30 KAT

İtalya Serie A’da, Transfermarkt verileri güncellendi. Juventus forması giyen Kenan Yıldız’ın, haziran ayından 1 milyon Euro olan piyasa değerini katladı da, katladı.

Haziranda 1 milyon Euro olan piyasa değerini, aralık ayında 10 milyon Euro’ya çıkaran Yıldız’ın güncel piyasa değeri 30 milyon Euro oldu. 20 milyon Euro’luk bu artışla Yıldız, bu güncellemede en çok değer kazanan isim oldu.

Serie A’nın ‘Yıldız’ı Kenan! Kenan Yıldız değerini 9 ayda 30 kat artırdı o ismi yakaladı - 1. Resim

Hakan Çalhanoğlu’ndan sonra en değerli Türk futbolcu olan Yıldız ayrıca bu değerle 18 yaş ve altı futbolcular arasında ilk 10’ adını yazdırdı.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: -
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