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Şevval İlayda Tarhan atıcılıkta kadınlar 10 metre havalı tabancada 7'nci oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Şevval İlayda Tarhan atıcılıkta kadınlar 10 metre havalı tabancada 7&#039;nci oldu

Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları atıcılık branşı kadınlar 10 metre havalı tabanca kategorisinde yarışan milli sporcu Şevval İlayda Tarhan, 135.6 puanla organizasyonu 7'nci sırada tamamladı.

Milli sporcu Şevval İlayda Tarhan, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları atıcılık branşı kadınlar 10 metre havalı tabanca kategorisinde 7'nci oldu.

Chateauroux Atıcılık Merkezi'nde yapılan finallerde altın ve gümüş madalyaları Güney Koreli sporcular kazandı. Jin Ye Oh, 243.2 puanla birinci, Yeji Kim ise 241.3 puanla ikinci sırada yer aldı.

Hindistanlı Manu Bhaker, 221.7 puanla bu kategoride 3'üncülük elde etti.

Şevval İlayda Tarhan, 135.6 puanla organizasyonu 7'nci sırada tamamladı.

 
Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
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