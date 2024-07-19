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Sivasspor'da Mecnun Otyakmaz'ın yerine yeni başkan Bahattin Eken oldu

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Sivasspor&#039;da Mecnun Otyakmaz&#039;ın yerine yeni başkan Bahattin Eken oldu

Spor Haberleri

TFF'nin yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yönetim kurulu listesinde yer alan Mecnun Otyakmaz, Sivasspor başkanlığını bıraktı. Otyakmaz'ın yerine göreve gelen isim ise Bahattin Eken oldu.

Sivasspor Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz'ın, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yönetim kurulu listesinde olmasından dolayı kırmızı-beyazlı kulüpte başkanlığa Bahattin Eken getirildi.

Sivasspor'da yeni kulüp başkanı belli oldu. 

OTYAKMAZ'IN YERİNE EKEN GELDİ

Mecnun Otyakmaz'ın, TFF'nin yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yönetim kurulu listesinde bulunması sebebiyle kırmızı-beyazlı kulübün başkanlığına Bahattin Eken getirildi.

Konuyla ilgili Sivasspor'dan yapılan açıklamada, "Kulüp Başkanımız Mecnun Otyakmaz'ın, Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili olarak görev alacak olması nedeniyle, kulüp tüzüğümüz ve yönetim kurulu kararı doğrultusunda Sivasspor başkanlığına Sayın Bahattin Eken getirilmiştir. Sayın Eken'in bu yeni görevi başarıyla yürüteceğine olan inancımız tamdır. Sivasspor Kulübü olarak, bu değişikliğin kulübümüz ve Türk futbolu için hayırlı olmasını diliyor, Sayın Bahattin Eken'e yeni görevinde üstün başarılar dileriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

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