Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Son 6 olimpiyatta madalya almıştık! Paris 2024'te tekvandoda hedef yine madalya

Son 6 olimpiyatta madalya almıştık! Paris 2024'te tekvandoda hedef yine madalya

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Son 6 olimpiyatta madalya almıştık! Paris 2024&#039;te tekvandoda hedef yine madalya

Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Türkiye, Fransa'da düzenlenecek Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda son 6 organizasyonda olduğu gibi tekvandoda yine madalya hedefliyor.

Paris'in kültürel simgelerinden Grand Palais'te yapılacak tekvando müsabakaları, 7-10 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Oyunlarda erkek ve kadınlarda 4 farklı kategoride madalyanın dağıtılacağı tekvandoda 64'er erkek ve kadın, 128 sporcu yarışacak.

TÜRKİYE'NİN EN ÇOK MADALYA KAZANDIĞI ÜÇÜNCÜ BRANŞ

Tekvando, ilk kez Seul 1988 Olimpiyatları'nda oyunlara dahil edildi.

Barcelona 1992 Olimpiyatları Oyunları'nda da madalya dağıtılan tekvando branşı, Atlanta 1996'da oyunlardan çıkarıldı.

Sidney 2000 ile olimpiyatlardaki yerini yeniden alan tekvando, güreş ve halterden sonra Türkiye'nin en fazla madalya kazandığı üçüncü branş oldu.

Oyunlarda 1988 ve 1992'de bu branşta madalya kazanamayan Türkiye, Sidney 2000, Atina 2004, Pekin 2008, Londra 2012, Rio de Janeiro 2016 ve Tokyo 2020 Olimpiyatları'ndan madalyayla döndü.

TÜRKİYE 5 SPORCUYLA KATILACAK

Paris 2024'te Türkiye'yi tekvandoda 5 sporcu temsil edecek.

Olimpiyatlarda Merve Dinçel Kavurat, Hatice Kübra İlgün, Nafia Kuş, Hakan Reçber ve Emre Kutalmış Ateşli madalya mücadelesi verecek.

Kafilede yer alan isimlerden Hatice Kübra İlgün ve Hakan Reçber, Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanmayı başardı.

TÜRKİYE 9 MADALYA KAZANDI

Türkiye'nin, tekvando branşında 1 altın, 3 gümüş ve 5 bronz olmak üzere 9 olimpiyat madalyası bulunuyor.

Londra 2012 Olimpiyatları'nda İstiklal Marşı'nı okutan Servet Tazegül, bu branşta Türkiye'ye altın madalya getiren tek sporcu oldu. Aynı oyunlarda Nur Tatar da gümüş madalya kazandı.

Pekin 2008 Olimpiyatları'nda Azize Tanrıkulu, Atina 2004 Olimpiyatları'nda ise Bahri Tanrıkulu, gümüş madalya kazanan diğer sporcular oldu.

Sidney 2000 Olimpiyatları'nda Hamide Tosun, Pekin 2008 Olimpiyatları'nda Servet Tazegül, Rio de Janeiro 2016 Olimpiyatları'nda Nur Tatar, Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda da Hatice Kübra İlgün ve Hakan Reçber, bronz madalya aldı.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kadir Ezildi geçtiğimiz gün nişanlanmıştı! Kayınçosu ünlü isim çıktı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Galatasaray, Depay için harekete geçti! Hollandalı yıldız Süper Lig'e göz kırptı - SporSüper Lig ekibi Depay için harekete geçtiParis'te yıldızlar geçidi! LeBron James'ten Simone Biles'e, Novak Djokovic'ten Katie Ledecky'e... - SporParis'te yıldızlar geçidi! LeBron, Biles, Djokovic...Olimpiyatlarda milli sporcuların en genci Kuzey Tunçelli, en tecrübelisi Yusuf Dikeç - SporEn genci Kuzey, en yaşlısı Yusuf!Okan Buruk, Avrupa'da çalışmak istediği ligi açıkladı - SporOkan Buruk, Avrupa'da çalışmak istediği ligi açıkladıÇaykur Rizespor Gökhan Akkan ile yeniden sözleşme imzaladı - SporRizespor'dan Gökhan Akkan kararı! Sözleşmesi bitmişti...En-Nesyri'yi alarak rekor kıran Fenerbahçe, orta saha için Ibrahim Sangare'ye kanca attı - SporFenerbahçe'ye 35 milyon euro'luk yıldız
Sonraki Haber Yükleniyor...