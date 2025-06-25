Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Şota Arveladze, Süper Lig'e döndü! Resmi açıklama geldi: Yuvana hoş geldin

Şota Arveladze, Süper Lig'e döndü! Resmi açıklama geldi: Yuvana hoş geldin

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Şota Arveladze, Süper Lig&#039;e döndü! Resmi açıklama geldi: Yuvana hoş geldin
Şota Arveladze, Kasımpaşa, Süper Lig, Teknik Direktör, Haber
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Burak Yılmaz ile yollarını ayıran Kasımpaşa'da yeni teknik direktör belli oldu. Süper Lig kulübü, 2012-2015 yıllarında da lacivert-beyazlı takımı çalıştıran 52 yaşındaki Gürcü antrenör Şota Arveladze'nin göreve getirildiğini duyurdu.

Kasımpaşa'da Burak Yılmaz dönemi geçtiğimiz günlerde sona ermişti. Görevinden ayrıldığını sosyal medya hesabından duyuran genç teknik adamın yerine Şota Arveladze göreve getirildi.

Şota Arveladze, Süper Lig'e döndü! Resmi açıklama geldi: Yuvana hoş geldin - 1. Resim

"YUVANA HOŞ GELDİN ŞOTA"

Kasımpaşa'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüzde 2012-2015 yıllarında teknik direktörlük görevini üstlenen Şota Arveladze, yeniden Kasımpaşa'mızın başında. Geçmişte birlikte yaşadığımız başarılı dönemlerin ardından yeni sezonda da kendisiyle çalışacak olmaktan mutluluk duyuyoruz. Şota Arveladze'ye yuvana 'hoş geldin' diyor, görevinde başarılar diliyoruz" denildi.

Gürcü antrenör, lacivert-beyazlı takımın yanı sıra Türkiye'de daha önce Kayserispor, Trabzonspor ve Fatih Karagümrük'te de görev yapmıştı.

 

Kaynak: Anadolu Ajansı

İsmi kırmızı listede! Avlanması, ticareti, bulundurulması yasak... Bir vatandaşın elinde yakalandıKaradeniz'in en büyüğü Samsun'da kuruluyor! 1 milyar 150 milyon TL'ye yapılacak 
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Galatasaray, 15 milyon euro ödemişti! Takım takım gezen Zaniolo'ya sürpriz talip - SporTakım takım gezen Zaniola'ya sürpriz talipKerem Aktürkoğlu'nun maç sonu sözleri büyük yankı uyandırdı! "Çok sallamak istemiyorum" - SporHerkes onu konuşuyor! Kerem'in sözleri büyük yankı uyandırdıMorata ve ailesini ölümle tehdit etmişti! Yalanı ortaya çıkan İspanyol genç tutuklandı - SporMorata yalanı ortaya çıktı, tutuklandı!Üç büyüklere 'dur' diyen kulüp: Trabzon bir sevda şehridir - SporÜç büyüklere 'dur' diyen kulüp: Trabzon bir sevda şehridirEmre Belözoğlu'ndan Antalyaspor'a veda! Sosyal medyada paylaştı - SporEmre Belözoğlu'ndan "imalı" veda!Efsane kulüp küme düşürüldü! 500 milyon euroluk acı fatura - SporEfsane kulüp küme düşürüldü
Sonraki Haber Yükleniyor...