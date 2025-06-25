Şota Arveladze, Süper Lig'e döndü! Resmi açıklama geldi: Yuvana hoş geldin

Kaynak: Anadolu Ajansı 25 Haziran 2025 14:49 - Güncelleme: 25 Haziran 2025 14:54 - Güncelleme:

Şota Arveladze, Kasımpaşa, Süper Lig, Teknik Direktör, Haber

Burak Yılmaz ile yollarını ayıran Kasımpaşa'da yeni teknik direktör belli oldu. Süper Lig kulübü, 2012-2015 yıllarında da lacivert-beyazlı takımı çalıştıran 52 yaşındaki Gürcü antrenör Şota Arveladze'nin göreve getirildiğini duyurdu.

Kasımpaşa'da Burak Yılmaz dönemi geçtiğimiz günlerde sona ermişti. Görevinden ayrıldığını sosyal medya hesabından duyuran genç teknik adamın yerine Şota Arveladze göreve getirildi. "YUVANA HOŞ GELDİN ŞOTA" Kasımpaşa'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüzde 2012-2015 yıllarında teknik direktörlük görevini üstlenen Şota Arveladze, yeniden Kasımpaşa'mızın başında. Geçmişte birlikte yaşadığımız başarılı dönemlerin ardından yeni sezonda da kendisiyle çalışacak olmaktan mutluluk duyuyoruz. Şota Arveladze'ye yuvana 'hoş geldin' diyor, görevinde başarılar diliyoruz" denildi. Gürcü antrenör, lacivert-beyazlı takımın yanı sıra Türkiye'de daha önce Kayserispor, Trabzonspor ve Fatih Karagümrük'te de görev yapmıştı. İlgili Haber Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Şota Arveladze görevinden istifa etti

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Gökhan Karataş