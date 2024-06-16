Söz vermedi! Jose Mourinho şampiyonluk için temkinli konuştu

Fenerbahçe’nin 10 yıllık hasretine vurgu yapan Portekizli teknik adam, camianın beklentisinin farkında olduğunu söylese de, yeni sezonda zirve garantisi sunmadı

M. EMİN ULUÇ'UN HABERİ - EURO 2024’ün açılış maçını Sir Alex Ferguson’la birlikte izleyen Jose Mourinho’ya Almanya’da büyük ilgi vardı. Alman medyasının röportaj yarışına girdiği Fenerbahçe’nin çiçeği burnunda teknik direktörü çarpıcı açıklamalar yaptı. Ülkesi Portekiz’in 10 milyon nüfusu olduğunu hatırlatan Mourinho, “35 milyon taraftarı olan bir kulüpte görev yapıyorum. Bunun boyutunun, taraftarının tutkusunun farkındayım” derken şampiyonluk için temkinli bir açıklama yaptı.

KOÇ GİBİ AÇIKLAMA

Fenerbahçe’nin uzun yıllardır lig zaferine hasret olduğunu hatırlatan Jose Mourinho, “Objektif olmak gerekirse gelecek sene olmasa da, iki yıl içinde kazanan olacağız” ifadesini kullandı. Portekizli’nin kısa vadede şampiyonluk vadetmemesi, benzer açıklamalar yapan Başkan Ali Koç’u hatırlattı. Camiaya bugüne kadar şampiyonluk sözü vermemesiyle bilinen Koç, seçim sürecinde, “Öyle bir takım kuracağız ki benim size şampiyonluk sözü vermeme gerek kalmayacak” ifadesini sloganlaştırmıştı.

FERDİ MARKAJI

Ferdi Kadıoğlu, adım adım Avrupa’ya yürüyor. Arsenal ve Napoli’den sonra Borussia Dortmund da millî yıldızın peşine düştü. Alman devinin yeni hocası Nuri Şahin’in Ferdi’yi transfer listesinin başına yazdığı öğrenildi. Jose Mourinho’nun ‘kalmalı” dediği Ferdi’den beklenti en az 30 milyon avro.

PARAGÖZ BATSMAN

Fenerbahçe, opsiyonu devreye girmeyen Michy Batshuayi’yi elde tutmak istiyor. Jose Mourinho’nun da takımda kalmasını istediği Belçikalı ise kalmaya sıcak ama yıllık ücretinde değişiklik olursa. Yıllık 3 milyon avro kazanan Batsman, Fenerbahçe’nin indirimli sözleşme teklifini geri çevirdi. 30 yaşındaki Belçikalının mevcut şartlarda rotasını Arap yarımadasına çevirmesi bekleniyor.

MOU'NUN RAKİBİ TOPAL

Jose Mourinho’yu takımın başına getiren Fenerbahçe, 24-29 Haziran’da Topuk Yaylası’nda kampa girecek. Sarı lacivertliler kampın son gününde saat 11:00’de Mehmet Topal’ı teknik direktörlüğe getiren Romanya temsilcisi Petrolul ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Kanarya temmuz başındaki Avusturya kampında ise Admira Wacker, Hajduk Split ve Strasbourg ile karşılaşacak.