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    • Haberler > Spor > Sparta Prag'dan Galatasaray'ı kızdıran paylaşımlar! Thor filmiyle göndermede bulundular

    Sparta Prag'dan Galatasaray'ı kızdıran paylaşımlar! Thor filmiyle göndermede bulundular

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Sparta Prag&#039;dan Galatasaray&#039;ı kızdıran paylaşımlar! Thor filmiyle göndermede bulundular
    Galatasaray, Sparta Prag, Haber

    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Sparta Prag deplasmanından 4-1'lik yenilgiyle dönen Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ne son 16 tur play-off aşamasında veda etti. Karşılaşma sonrası Çekya ekibinin sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar taraftarları kızdırdı.

    Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Sparta Prag'a 4-1 mağlup olan Galatasaray, Çekya'dan eli boş döndü.

    İlk maçı 3-2 kazanan Sarı-kırmızılılar, rövanşta aldığı şok sonuçla Avrupa kupalarına veda etti.

    Sparta Prag'a galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Praciado, 74. dakikada Tuci, 80. dakikada Haraslin ve 90+6'da Kuchta kaydetti. Galatasaray'ın tek golü 16. dakikada Abdülkerim Bardakcı'dan geldi.

    Öte yandan Galatasaray'da Kaan Ayhan, mücadelenin 70. dakikasında kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

    Sparta Prag'dan Galatasaray'ı kızdıran paylaşımlar! Thor filmiyle göndermede bulundular - 1. Resim

    SPARTA PRAG SOSYAL MEDYASI KIZDIRDI

    Sparta Prag sosyal medya ekibi, Galatasaray galibiyeti sonrası yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti.

    Thor filminden bir sahne paylaşan Çekyalılar, Galatasaray'a göndermede bulundu.

    Ayrıca Mauro Icardi'nin gol sevincine de değinen Sparta Prag sosyal medya ekibi, Sarı-kırmızılı taraftarları kızdırdı.

     

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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