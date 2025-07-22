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Sude Yaren Uzunçavdar'dan altın zafer!

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Sude Yaren Uzunçavdar&#039;dan altın zafer!
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Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Milli tekvandocu Sude Yaren Uzunçavdar, FISU 2025 Dünya Yaz Üniversite Oyunları’nda 73 kiloda altın madalyaya uzandı.

Milli tekvandocu Sude Yaren Uzunçavdar, FISU 2025 Dünya Yaz Üniversite Oyunları'nda (Universiade), kadınlar 73 kiloda şampiyon oldu.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin açıklamasına göre Almanya'nın Rhine-Ruhr şehrinde devam eden oyunlarda Sude Yaren Uzunçavdar, yarı finalde Güney Kore'den Seungju Oh'u 2-0 mağlup ederek finale yükseldi.

Milli sporcu Sude Yaren Uzunçavdar, finalde de Belçikalı Sarah Chaari'yi yenerek kürsünün ilk basamağında yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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