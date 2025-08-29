Süper Lig devleri peşindeydi: Ajaxlı genç yıldız yeni takımına imza attı

İsmi Süper Lig devleriyle anılan Ajaxlı 22 yaşındaki futbolcu Ahmetcan Kaplan'ın yeni takımı belli oldu.

Resmi sözleşmeye imza atan genç savunmacı, transferinden dolayı büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Ahmetcan’ın ismi geçtiğimiz dönemde Beşiktaş ve Galatasaray ile sık sık gündeme gelmiş ancak somut bir adım atılmamıştı.

Trabzonspor’dan Ajax’a transfer olan milli futbolcu, yeni sezonda NEC Nijmegen’in başarısı için ter dökecek.