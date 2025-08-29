Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Süper Lig devleri peşindeydi: Ajaxlı genç yıldız yeni takımına imza attı

Süper Lig devleri peşindeydi: Ajaxlı genç yıldız yeni takımına imza attı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Süper Lig devleri peşindeydi: Ajaxlı genç yıldız yeni takımına imza attı
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Süper Lig’in dev kulüpleriyle adı anılan milli stoper Ahmetcan Kaplan’ın yeni adresi belli oldu. Ajax forması giyen 22 yaşındaki oyuncu, Hollanda ekiplerinden NEC Nijmegen’e kiralık olarak transfer oldu.

İsmi Süper Lig devleriyle anılan Ajaxlı 22 yaşındaki futbolcu Ahmetcan Kaplan'ın yeni takımı belli oldu.

Resmi sözleşmeye imza atan genç savunmacı, transferinden dolayı büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Ahmetcan’ın ismi geçtiğimiz dönemde Beşiktaş ve Galatasaray ile sık sık gündeme gelmiş ancak somut bir adım atılmamıştı.

Trabzonspor’dan Ajax’a transfer olan milli futbolcu, yeni sezonda NEC Nijmegen’in başarısı için ter dökecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

30 Ağustos yollar kapalı mı? İstanbul ve Ankara’da alternatif güzergahlar
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Beşiktaş ayrılığı resmen açıkladı! İşte Musrati'nin yeni kulübü - SporBeşiktaş ayrılığı resmen açıkladı! İşte Musrati'nin yeni kulübüFenerbahçe'de yeni teknik direktör kim olacak? Gündemde 8 aday var! - SporGündemde 8 aday var!12 Dev Adam'dan Çekya karşısında şov! 2'de 2 yaptık - Spor12 Dev Adam'dan Çekya karşısında şov! 2'de 2 yaptıkKerem Aktürkoğlu'ndan Mert Hakan Yandaş hamlesi! O hareket dikkatlerden kaçmadı - SporKerem'den Mert Hakan Yandaş hamlesiSadettin Saran'ın teknik direktör adayı belli oldu! İşte Mourinho'nun yerine gelecek isim... - SporSadettin Saran yeni hoca adayını açıkladı! İşte o isim...Kerem Aktürkoğlu'nun transferi Galatasaray'a kazandırdı! İşte kasaya giren rakam - SporKerem'in transferi G.Saray'a kazandırdı! İşte o rakam
Sonraki Haber Yükleniyor...