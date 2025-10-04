Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Süper Lig tarihinde bir ilk! Galatasaray, Beşiktaş derbisine köpeklerle çıkacak

Süper Lig tarihinde bir ilk! Galatasaray, Beşiktaş derbisine köpeklerle çıkacak

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Süper Lig tarihinde bir ilk! Galatasaray, Beşiktaş derbisine köpeklerle çıkacak
Süper Lig, Galatasaray, Beşiktaş, Derbi, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray, Süper Lig’de bu akşam oynanacak olan Beşiktaş derbisinde hayvanları koruma günü kapsamında sahaya köpeklerle çıkacak. Tarihte bir ilk olan bu etkinlikle, hayvan haklarına dikkat çekilmesi hedefleniyor.

Süper Lig'in 8'inci haftası bu akşam oynanacak kritik derbi ile devam edecek. 21 puanlı lider Galatasaray, evinde Beşiktaş'ı konuk edecek. Kritik derbiye saatler kala heyecan doruğa çıkarken, maç 'hayvanları koruma günü' nedeniyle farklı bir anlam da taşıyacak.

SÜPER LİG'DE BİR İLK

beIN Sports'un haberine göre; sarı-kırmızılı futbolcular, hayvanları koruma günü dolayısıyla sahaya köpeklerle birlikte çıkacak..

Galatasaray'ın bu özel etkinliği, Süper Lig tarihinde bir ilk olarak kayıtlara geçecek. Futbolcular, derbi öncesi hayvan haklarına dikkat çekmek amacıyla sahaya yanlarında köpeklerle birlikte gelecek.

AMAÇ TOPLUMSAL MESAJ VERMEK

Sarı-kırmızılıların bu adımıyla, hem hayvan sevgisine hem de sahipsiz hayvanların korunmasına dikkat çekilmesi hedefleniyor. Taraftarların da bu anlamlı farkındalığa destek vermesi bekleniyor.

Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki derbi saat 20.00'de başlayacak. [

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Eskişehir’in son ustası! Asırlık dikiş makinelerini gözü kapalı tamir ediyorBen Leman dizisi oyuncuları ve karakterleri kim? İlk bölüm bu akşam!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ankara'da puanlar paylaşıldı! Alanyaspor kaçtı, Gençlerbirliği yakaladı: 2-2 - SporAnkara'da kazanan yok! Alanya kaçtı, Gençlerbirliği yakaladıTottenham resmen duyurdu: Rodrigo Bentancur imzayı attı - SporTottenham resmen duyurdu: Rodrigo Bentancur imzayı attıKulüpsüz kalmıştı! Galatasaray'ın eski yıldızı Hakim Ziyech'e 2 talip birden - SporKulüpsüz kalmıştı! G.Saray'ın eski yıldızına 2 talip birdenDel Piero'dan Kenan Yıldız cevabı: Tavsiyeye ihtiyacı yok - SporDel Piero'dan Kenan Yıldız cevabı: Tavsiyeye ihtiyacı yokManchester United'da ilk 11'in değişmezi oldu! Altay Bayındır: Buraya kolay gelmedim - SporUnited'da ilk 11'in değişmezi oldu! 'Buraya kolay gelmedim'Süper Lig'de tesadüfün böylesi! Kayserispor'un maç sonuçlarını gören inanamadı - SporMaç sonuçlarını gören inanamadı!
Sonraki Haber Yükleniyor...