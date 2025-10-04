Süper Lig tarihinde bir ilk! Galatasaray, Beşiktaş derbisine köpeklerle çıkacak

Süper Lig'in 8'inci haftası bu akşam oynanacak kritik derbi ile devam edecek. 21 puanlı lider Galatasaray, evinde Beşiktaş'ı konuk edecek. Kritik derbiye saatler kala heyecan doruğa çıkarken, maç 'hayvanları koruma günü' nedeniyle farklı bir anlam da taşıyacak.

SÜPER LİG'DE BİR İLK

beIN Sports'un haberine göre; sarı-kırmızılı futbolcular, hayvanları koruma günü dolayısıyla sahaya köpeklerle birlikte çıkacak..

Galatasaray'ın bu özel etkinliği, Süper Lig tarihinde bir ilk olarak kayıtlara geçecek. Futbolcular, derbi öncesi hayvan haklarına dikkat çekmek amacıyla sahaya yanlarında köpeklerle birlikte gelecek.

AMAÇ TOPLUMSAL MESAJ VERMEK

Sarı-kırmızılıların bu adımıyla, hem hayvan sevgisine hem de sahipsiz hayvanların korunmasına dikkat çekilmesi hedefleniyor. Taraftarların da bu anlamlı farkındalığa destek vermesi bekleniyor.

Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki derbi saat 20.00'de başlayacak. [