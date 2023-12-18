Süper Lig'de 17. haftanın hakemleri açıklandı! Halil Umut Meler için karar verildi

18 Aralık 2023 13:35 - Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2023 13:36

Editör: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

Geçen hafta Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçında Faruk Koca'nın yumruklu saldırısına uğrayan Halil Umut Meler'e maç verilmedi.

FIFA kokartlı hakemin kısa bir süre tedavisi için dinlenmesi bekleniyor.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, müsabakalarda görev alacak hakemler şöyle:

Yarın:

17.00 Başakşehir-Sivasspor: Mete Kalkavan

20.00 İstanbulspor-Trabzonspor: Ali Şansalan

20.00 Gaziantep FK-Yukatel Adana Demirspor: Bahattin Şimşek

20 Aralık Çarşamba:

17.00 Kayserispor-Fenerbahçe: Zorbay Küçük

20.00 Galatasaray-Fatih Karagümrük: Tugay Kaan Numanoğlu

20.00 Antalyaspor-Kasımpaşa: Kadir Sağlam

21 Aralık Perşembe:

17.00 Samsunspor-Konyaspor: Murat Erdoğan

17.00 Çaykur Rizespor-Pendikspor: Direnç Tonusluoğlu

20.00 Beşiktaş - Alanyaspor: Ümit Öztürk

20.00 MKE Ankaragücü - Hatayspor: Abdulkadir Bitigen