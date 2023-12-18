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    • Haberler > Spor > Süper Lig'de 17. haftanın hakemleri açıklandı! Halil Umut Meler için karar verildi

    Süper Lig'de 17. haftanın hakemleri açıklandı! Halil Umut Meler için karar verildi

    - Güncelleme Tarihi:
    Editör: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Süper Lig&#039;de 17. haftanın hakemleri açıklandı! Halil Umut Meler için karar verildi
    Halil Umut Meler, Süper Lig

    Son dakika haberleri... Süper Lig'in 17. haftasında düdük çalacak hakemler açıklandı. Halil Umut Meler'in görev alıp, almayacağı merak ediliyordu. İşte detaylar...

    Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

    Geçen hafta Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçında Faruk Koca'nın yumruklu saldırısına uğrayan Halil Umut Meler'e maç verilmedi.

    FIFA kokartlı hakemin kısa bir süre tedavisi için dinlenmesi bekleniyor.

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, müsabakalarda görev alacak hakemler şöyle:

    Yarın:

    17.00 Başakşehir-Sivasspor: Mete Kalkavan

    20.00 İstanbulspor-Trabzonspor: Ali Şansalan

    20.00 Gaziantep FK-Yukatel Adana Demirspor: Bahattin Şimşek

    20 Aralık Çarşamba:

    17.00 Kayserispor-Fenerbahçe: Zorbay Küçük

    20.00 Galatasaray-Fatih Karagümrük: Tugay Kaan Numanoğlu

    20.00 Antalyaspor-Kasımpaşa: Kadir Sağlam

    21 Aralık Perşembe:

    17.00 Samsunspor-Konyaspor: Murat Erdoğan

    17.00 Çaykur Rizespor-Pendikspor: Direnç Tonusluoğlu

    20.00 Beşiktaş - Alanyaspor: Ümit Öztürk

    20.00 MKE Ankaragücü - Hatayspor: Abdulkadir Bitigen

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