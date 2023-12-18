Süper Lig'de 17. haftanın hakemleri açıklandı! Halil Umut Meler için karar verildi
Editör: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi
Son dakika haberleri... Süper Lig'in 17. haftasında düdük çalacak hakemler açıklandı. Halil Umut Meler'in görev alıp, almayacağı merak ediliyordu. İşte detaylar...
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.
Geçen hafta Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçında Faruk Koca'nın yumruklu saldırısına uğrayan Halil Umut Meler'e maç verilmedi.
FIFA kokartlı hakemin kısa bir süre tedavisi için dinlenmesi bekleniyor.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, müsabakalarda görev alacak hakemler şöyle:
Yarın:
17.00 Başakşehir-Sivasspor: Mete Kalkavan
20.00 İstanbulspor-Trabzonspor: Ali Şansalan
20.00 Gaziantep FK-Yukatel Adana Demirspor: Bahattin Şimşek
20 Aralık Çarşamba:
17.00 Kayserispor-Fenerbahçe: Zorbay Küçük
20.00 Galatasaray-Fatih Karagümrük: Tugay Kaan Numanoğlu
20.00 Antalyaspor-Kasımpaşa: Kadir Sağlam
21 Aralık Perşembe:
17.00 Samsunspor-Konyaspor: Murat Erdoğan
17.00 Çaykur Rizespor-Pendikspor: Direnç Tonusluoğlu
20.00 Beşiktaş - Alanyaspor: Ümit Öztürk
20.00 MKE Ankaragücü - Hatayspor: Abdulkadir Bitigen