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Süper Lig'de 32.hafta maçı: Pendikspor -Başakşehir canlı blog

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Süper Lig&#039;de 32.hafta maçı: Pendikspor -Başakşehir canlı blog

Spor Haberleri

Süper Lig'in 32.haftasında Başakşehir, Pendikspor'a konuk oluyor. 13:30 başlayan karşılaşmanın önemli anlarını canlı blogumuzdan takip edebilirsiniz.

14.04.2024 12:46

🔥İLK 11'LER

👉Pendikspor: Erdem, Serkan, Alpaslan, Welinton, Nuno, Ndiaye, Midtsjö, Lusamba, Halil, Thiam, Umut.

👉Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Opoku, Dubois, Kemen, Deniz, Pelkas, Berkay, Davidson, Figueiredo.

14.04.2024 12:00

⚽BAŞAKŞEHİR, PENDİKSPOR'A KONUK OLUYOR

👉Süper Lig'in 32'inci haftasında Pendikspor ile Başakşehir karşı karşıya geliyor. 13:30 başlayan karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler.

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