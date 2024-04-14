Süper Lig'de 32.hafta maçı: Pendikspor -Başakşehir canlı blog
Düzenleyen: Songül Soysal- Güncelleme:
Spor Haberleri
Süper Lig'in 32.haftasında Başakşehir, Pendikspor'a konuk oluyor. 13:30 başlayan karşılaşmanın önemli anlarını canlı blogumuzdan takip edebilirsiniz.
14.04.2024 12:46
🔥İLK 11'LER
👉Pendikspor: Erdem, Serkan, Alpaslan, Welinton, Nuno, Ndiaye, Midtsjö, Lusamba, Halil, Thiam, Umut.
👉Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Opoku, Dubois, Kemen, Deniz, Pelkas, Berkay, Davidson, Figueiredo.
14.04.2024 12:00
⚽BAŞAKŞEHİR, PENDİKSPOR'A KONUK OLUYOR
👉Süper Lig'in 32'inci haftasında Pendikspor ile Başakşehir karşı karşıya geliyor. 13:30 başlayan karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler.
Düzenleyen: Songül Soysal - Spor