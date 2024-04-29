Parolalarınız güvenli mi? Yeni yasa "12345" gibi kolay şifreleri yasaklıyor!

İngiltere, ülkesinde bulunan akıllı cihazların güvenlik standartlarını değiştiriyor. Zayıf şifre kullanan kullanıcılar yeni yasaklar ile karşı karşıya.

İngiltere Bilim, İnovasyon ve Teknoloji Bakanlığı yaptığı açıklamada, tüketicilerin bilgisayar korsanlığı ve siber saldırılara maruz kalmaması için çıkartılacak olan önlemlerin Pazartesi günü yürürlüğe gireceği belirtildi.

Bu yeni önlemler sadece web sitelerinde bulunan şifrelerin yanı sıra, telefon, akıllı TV, akıllı kapı zili gibi internete bağlı cihaz üreten üreticilerin artık yasal olarak siber suçluların erişimine karşı önlem almalarını kapsıyor. Kullanıcıların internete bağlı şifrelerini değiştirmeleri gerekiyor.

Yeni önlemlerin, tüketicilerin ve işletmelerin bilgisayar korsanlarının artan oranda saldırısına uğradığı bir dönemde, müşterilere ürün satın alma ve kullanma konusunda güven vermeye yardımcı olacağı umuluyor.

DÜNYADA İLK

Bu yeni yasalar kapsamında, İngiltere'de bulunan kullanıcılar teknolojik cihazlarına çalınması kolay şifreler koyamayacak.

Bilim ve Teknoloji Bakanı Jonathan Berry şunları söyledi: "Gündelik yaşam giderek çevrim içi cihazlara bağımlı hale geldikçe, internetin oluşturduğu tehditler çoğalıyor. Bugünden itibaren, dünyada bir ilk olan yasaları uygulamaya koyduğumuz için tüketiciler, akıllı cihazlarının siber suçlulardan korunduğu konusunda gönül rahatlığına sahip olacaklar" diye konuştu.

Bakan ayrıca İngiltere'yi dünyada internet kullanımı için en güvenli yer haline getirmeye kararlı olduklarını vurguladı.