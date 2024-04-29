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‘Müslümcülerden’ Mustafa Keser’e tepki: Özür bekliyoruz

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Magazin Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Şarkıcı Mustafa Keser’in Müslüm Gürses ile ilgili söylediği “Hayatımda dinlemedim çünkü kötü okuyor” sözlerine İzmir’de ‘Müslümcülerden’ tepki geldi. Müslümcüler, “Mustafa Keser’den özür bekliyoruz” diyerek kızgınlıklarını dile getirdi.

Sanatçı Mustafa Keser, yaptığı bir röportajda şarkıcı Orhan Gencebay ve Müslüm Gürses’e yönelik, “Orhan Gencebay iyi bir müzisyendir ama iyi bir ses sanatçısı değildir. Müslüm Gürses Türkiye’nin en lezzetli seslerinden biridir ama hayatımda dinlemedim çünkü kötü okuyor” ifadelerini kullanmıştı.

‘Müslümcülerden’ Mustafa Keser’e tepki: Özür bekliyoruz - 1. Resim

“ÜZÜLDÜK, ÖZÜR BEKLİYORUZ”

Keser’in bu sözlerine İzmir’de ‘Müslümcüler’ tepki gösterdi. Bornova’da bulunan Müslüm Gürses Arşiv Evi’nde toplanan ‘Müslümcüler’ arasından kendisini ‘radikal Müslümcü’ olarak tanıtan Mehmet Kara, “Geçtiğimiz günlerde Mustafa Keser abimizin bir röportajına denk geldik. Bahsettiği kelimelerde Müslüm Baba için ‘kötü okuyor’, Orhan Gencebay için ‘müzisyenliğini sevmiyorum’ gibi yorumlarda bulunmuş. Biz buna üzüldük. Mustafa Keser'den öncelikle özür bekliyoruz. Müslüm Baba gibi bir sanatçı daha da gelmez” diye konuştu.

‘Müslümcülerden’ Mustafa Keser’e tepki: Özür bekliyoruz - 2. Resim

“BURADA MİLYONLARCA EVLADI VAR”

35 yıldır Müslüm Gürses’in müziklerini dinlediğini belirten Nuri Alptekin ise şöyle konuştu:

“Müslüm Baba'nın arşiv evi ve müzesi var. Müslüm Baba'nın mumyası yapıldı. Müslüm Baba'nın burada milyonlarca evladı var. Onu sahipsiz bırakmayız. Lütfen ‘Müslüm camiası’ olarak bir özür bekliyoruz.”

‘Müslümcülerden’ Mustafa Keser’e tepki: Özür bekliyoruz - 3. Resim

“BÖYLE İFTİRALAR ATILMAMASI GEREKİYOR”

Müslüm Gürses’in ‘sadece müziklerime saygı duyun’ dediğini aktaran Mustafa Aldanoğlu, “Müslüm Baba, garibanların yanında olan bir insandı. Allah rahmet eylesin, yattığı yeri cennet etsin. Onun üstüne gelmiş geçmiş bir sanatçı daha tanımıyorum. Laflarıyla herkes kendinden sorumludur. Böyle iftiralar atılmaması gerekiyor. Her sanatçıya kendince saygı duyarım. Herkes yaptığından utanır” ifadelerine yer verdi. 

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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