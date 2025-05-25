Süper Lig'de final haftası belli oldu! İşte 38. hafta programı

Trendyol Süper Lig’de 2024/2025 sezonu tamamlanıyor. TFF, 38. hafta maçlarının tarihlerini ve saatlerini açıkladı.

Trendyol Süper Lig’de 38. ve son hafta heyecanı için geri sayım başladı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 30 Mayıs Cuma, 31 Mayıs Cumartesi ve 1 Haziran Pazar günü oynanacak maçların programını duyurdu.

30 Mayıs Cuma

20.00 Galatasaray - RAMS Başakşehir

20.00 Antalyaspor - Trabzonspor

20.00 Kasımpaşa - Göztepe

31 Mayıs Cumartesi

16.00 Fenerbahçe - Konyaspor

16.00 Çaykur Rizespor - Atakaş Hatayspor

19.00 Adana Demirspor - Gaziantep FK

19.00 Corendon Alanyaspor - Sivasspor

1 Haziran Pazar