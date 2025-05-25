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Süper Lig'de final haftası belli oldu! İşte 38. hafta programı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Süper Lig&#039;de final haftası belli oldu! İşte 38. hafta programı
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trendyol Süper Lig’de 2024/2025 sezonu tamamlanıyor. TFF, 38. hafta maçlarının tarihlerini ve saatlerini açıkladı.

Trendyol Süper Lig’de 38. ve son hafta heyecanı için geri sayım başladı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 30 Mayıs Cuma, 31 Mayıs Cumartesi ve 1 Haziran Pazar günü oynanacak maçların programını duyurdu.

Süper Lig'de final haftası belli oldu! İşte 38. hafta programı - 1. Resim

30 Mayıs Cuma

  • 20.00 Galatasaray - RAMS Başakşehir
  • 20.00 Antalyaspor - Trabzonspor
  • 20.00 Kasımpaşa - Göztepe

31 Mayıs Cumartesi

  • 16.00 Fenerbahçe - Konyaspor
  • 16.00 Çaykur Rizespor - Atakaş Hatayspor
  • 19.00 Adana Demirspor - Gaziantep FK
  • 19.00 Corendon Alanyaspor - Sivasspor

1 Haziran Pazar

  • 19.00 Samsunspor - Kayserispor
  • 19.00 Bodrum FK - Beşiktaş
Kaynak: Türkiye Gazetesi

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