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Süper Lig'de yeni sezon takvimi belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Süper Lig&#039;de yeni sezon takvimi belli oldu
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig başta olmak üzere profesyonel liglerin 2025/26 sezon takvimini duyurdu. Yeni sezonun başlangıç ve bitiş tarihleri netleşti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2025/26 sezonu için profesyonel liglerin takvimini açıkladı. Süper Lig, 8-9-10-11 Ağustos 2025 tarihlerinde başlayacak ve 17 Mayıs 2026'da sona erecek.

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SÜPER LİG NE ZAMAN SONA ERECEK?

İlk yarı, 19-22 Aralık 2025 tarihlerinde oynanacak maçlarla tamamlanacak. İkinci yarı ise 16-19 Ocak 2026 tarihleri arasında başlayacak.

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TRENDYOL 1.LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Trendyol 1. Lig'de de sezon 8-11 Ağustos 2025'te başlayacak, devre arası 26-29 Aralık 2025 tarihlerindeki maçlarla verilecek. İkinci yarı 9-12 Ocak 2026'da başlayacak ve sezon 2 Mayıs 2026'da tamamlanacak. 1. Lig'de 7, 26, 30 ve 34. hafta maçları hafta içi oynanacak.

Süper Lig'de yeni sezon takvimi belli oldu - 3. Resim

Nesine 2. Lig ise 23 Ağustos 2025'te başlayacak. 19 takımlı grupta ilk yarı 21 Aralık 2025'te, 18 takımlı grupta 14 Aralık 2025'te tamamlanacak. İkinci yarı 10 Ocak 2026'da başlayacak ve sezon 25 Nisan 2026'da sona erecek.

Süper Lig'de yeni sezon takvimi belli oldu - 4. Resim

Nesine 3. Lig ise 6 Eylül 2025'te start alacak. İlk yarı 14 Aralık 2025'te, ikinci yarı 10 Ocak 2026'da başlayacak ve sezon 18 Nisan 2026'da tamamlanacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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