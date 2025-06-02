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Süper Lig'den 4 kulüp PFDK'ya sevk edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Süper Lig&#039;den 4 kulüp PFDK&#039;ya sevk edildi
Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 4 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden (TFF) açıklanan Hukuk Müşavirliği’nce 02.06.2025 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) yapılan sevkler şöyle:

  • Antalyaspor, 'çirkin ve kötü tezahüratı', 'usulsüz seyirci alınması' ve 'talimatlara aykırı hareketi'
  • Galatasaray, 'çirkin ve kötü tezahüratı', 'saha olayları' ve 'talimatlara aykırı hareketi'
  • Samsunspor, 'saha olayları'
  • Beşiktaş, 'çirkin ve kötü tezahüratı'
  • Antalyaspor Kulübü görevlileri Adnan Doğanay, Murat Akkaya, Seher Karakaş, Ömer Acar ve Ubeydullah Bayar, 'talimatlara aykırı hareketi'
  • Kayserispor Antrenörü Fevzi Layiç ve Muhammed Türkmen'in 'sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle;
  • Kasımpaşa Kulübü Antrenörü Anıl Demirci, Kasımpaşa-Göztepe müsabakasındaki 'talimatlara aykırı hareketi' ve 'sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verildi.
  • Öte yandan Nesine 2. Lig Play-Off finalinde karşılaşan Van Spor FK ile Batman Petrol Spor kulüpleri 'saha olayları' nedeniyle ayrı ayrı PFDK'ya sevk edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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