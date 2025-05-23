Süper Lig'e son bilet! Play-off finali 29 Mayıs'ta Sakarya'da oynanacak
Spor Haberleri / Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Trendyol 1. Lig play-off finalinde Süper Lig'e çıkacak son takım 29 Mayıs Perşembe günü Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda belli olacak. Kritik arşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
Trendyol Süper Lig'e yükselecek son takımın belli olacağı Trendyol 1. Lig play-off finali, 29 Mayıs Perşembe günü Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig'e yükselecek son takımın belirleneceği Trendyol 1. Lig play-off final müsabakası, 29 Mayıs Perşembe günü Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanacak. Solwie Energy Fatih Karagümrük ile Teksüt Bandırmaspor arasındaki final müsabakası saat 20.00'de başlayacak." denildi.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Yasin Görkem Erduran