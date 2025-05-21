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Tadic Fenerbahçe'ye veda ediyor! Yeni durağı Ajax mı?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Tadic Fenerbahçe&#039;ye veda ediyor! Yeni durağı Ajax mı?
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'nin yıldız ismi Dusan Tadic için veda vakti. Sözleşme yenilenmeyen tecrübeli futbolcunun rotası yeniden Ajax olabilir. İşte kulislerde konuşulan detaylar...

Fenerbahçe'nin deneyimli futbolcusu Dusan Tadic, sezon sonunda sarı-lacivertli kulübe veda etmeye hazırlanıyor. 36 yaşındaki yıldızın yeni adresi ise tanıdık bir kulüp olabilir.

Tadic Fenerbahçe'ye veda ediyor! Yeni durağı Ajax mı? - 1. Resim

TRT Spor'un haberine göre, Fenerbahçe'nin, Tadic ile sözleşme uzatma konusunda herhangi bir girişimde bulunmadığı öğrenildi. İddialara göre Hollanda ekibi Ajax, eski yıldızını yeniden kadrosuna katmak için devrede.

Tadic Fenerbahçe'ye veda ediyor! Yeni durağı Ajax mı? - 2. Resim

Ajax'ın, tecrübeli futbolcuya 2 yıllık sözleşme önerdiği ve Tadic'in de bu teklife sıcak baktığı belirtiliyor. Fenerbahçe formasını 108 kez terleten Tadic, kulüp tarihine en kısa sürede 100 maça ulaşan oyuncu olarak adını yazdırdı. Sırp yıldız, sarı-lacivertlilerle geçirdiği 2 sezonda 29 gol ve 32 asist üretti. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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