Tedesco için sürpriz kutlama! Doğum günü mesajı dikkat çekti

Fenerbahçe'de Jose Mourinho sonrası göreve getirilen Domenico Tedesco için Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde doğum günü kutlaması yapıldı. Kutlamanın kendisi için büyük sürpriz olduğunu belirten İtalyan teknik direktör, "Tavsiyem, yaşlanmak çözüm değil ama yaşlanmamak da çözüm değil" dedi.

Sarı-lacivertli takımın teknik patronu Domenico Tedesco'un doğum günü, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde kutlandı. 40 yaşına giren İtalyan çalıştırıcı, kendisi için hazırlanan doğum günü pastasının mumlarını alkışlar eşliğinde üfledi.

"YAŞLANMAMAK DA ÇÖZÜM DEĞİL"

Kutlamanın kendisi için büyük sürpriz olduğunu belirten Tedesco, "40'ıncı yaş doğum günümü sizlerle geçiriyor olmak büyük bir memnuniyet ve onur. Tavsiyem, yaşlanmak çözüm değil ama yaşlanmamak da çözüm değil. Bu sürpriz için teşekkür ederim. Çok mutluyum, çok sağ olun" açıklamasını yaptı.

2 YILLIK ANLAŞMA

Son olarak Belçika Milli Takımı'nı çalıştıran Domenico Tedesco, 2 yıllık sözleşme imzalamıştı. Genç teknik adamın yardımcılığını, uzun yıllar Fenerbahçe forması giyen eski milli futbolcu Gökhan Gönül'ün yapacağı açıklanmıştı.

