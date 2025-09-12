Süper Lig'e yıllarca damga vurmuşlardı! Efsane kulübe haciz: İşte nedeni...

TFF 2'inci Lig ekiplerinden Bursaspor'da Yönetim Kurulu Üyesi ve İkinci Başkan Oğuzhan Kutlucan, haciz iddialarına dair açıklama yaptı. Kulüp binasında yapılmak istenen haczin 2018 yılında Avrupa’ya transfer olan bir oyuncunun menajerlik ücreti ile illgili olduğunu belirten Kutlucan, söz konusu alacağın transfer tahtası ile ilgisinin bulunmadığını söyledi.

"DAVASI SÜREN BORÇLAR VAR"

Bursaspor İkinci Başkanı Oğuzhan Kutlucan, "Daha önce Başkan Enes Çelik tarafından ifade edildiği üzere tüm yabancı oyuncu alacakları ödendi" dedi.

Kutlucan, davası devam eden yerli futbolcu, antrenör ve sporcu ailelerinin alacakları hakkındaki dosyaların hukuki süreçte takip edildiğini açıkladı.

"4,7 MİLYON TL'LİK DOSYA KAPANDI"

2018 yılından kalan 4 milyon 700 bin TL'lik bir dosyanın yönetim tarafından geçtiğimiz hafta ödenerek kapatıldığını dile getiren Kutlucan; menajer, avukat, tazminat, güvenlik şirketi gibi farklı borçlar ile transfer tahtasıyla karıştırılmaması gerektiğini vurguladı.