Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Süper Lig'e yıllarca damga vurmuşlardı! Efsane kulübe haciz: İşte nedeni...

Süper Lig'e yıllarca damga vurmuşlardı! Efsane kulübe haciz: İşte nedeni...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Süper Lig&#039;e yıllarca damga vurmuşlardı! Efsane kulübe haciz: İşte nedeni...
Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İlk olarak 1'inci Lig'e düştüğü 2003 yılına kadar 38 sezon aralıksız Süper Lig'de mücadele eden ve 2009-2010 sezonunda kazandığı şampiyonlukla tarihe geçen Bursaspor, sıkıntılı günler geçiriyor. TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta şampiyonluk kupasını kaldırıp, TFF 2'inci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele etmek hakkı kazanan yeşil-beyazlılar, haciz iddialarıyla gündemde. Kulüp İkinci Başkan Oğuzhan Kutlucan'dan konu hakkında açıklama geldi.

TFF 2'inci Lig ekiplerinden Bursaspor'da Yönetim Kurulu Üyesi ve İkinci Başkan Oğuzhan Kutlucan, haciz iddialarına dair açıklama yaptı. Kulüp binasında yapılmak istenen haczin 2018 yılında Avrupa’ya transfer olan bir oyuncunun menajerlik ücreti ile illgili olduğunu belirten Kutlucan, söz konusu alacağın transfer tahtası ile ilgisinin bulunmadığını söyledi.

"haciz açıklaması" - 1. Resim

"DAVASI SÜREN BORÇLAR VAR"

Bursaspor İkinci Başkanı Oğuzhan Kutlucan, "Daha önce Başkan Enes Çelik tarafından ifade edildiği üzere tüm yabancı oyuncu alacakları ödendi" dedi.

Kutlucan, davası devam eden yerli futbolcu, antrenör ve sporcu ailelerinin alacakları hakkındaki dosyaların hukuki süreçte takip edildiğini açıkladı.

"haciz açıklaması" - 2. Resim

"4,7 MİLYON TL'LİK DOSYA KAPANDI"

2018 yılından kalan 4 milyon 700 bin TL'lik bir dosyanın yönetim tarafından geçtiğimiz hafta ödenerek kapatıldığını dile getiren Kutlucan; menajer, avukat, tazminat, güvenlik şirketi gibi farklı borçlar ile transfer tahtasıyla karıştırılmaması gerektiğini vurguladı.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İstanbul'da 5 katlı binada yangın! Mahsur kalanlar varYKS ikinci tercihler neden başlamadı, ne zaman başlayacak? 2025 YKS Ek Tercih Tarihi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Tedesco için sürpriz kutlama! Doğum günü mesajı dikkat çekti - SporTedesco için sürpriz kutlama! Doğum günü mesajı dikkat çektiMourinho'nun yeni adresini duyurdu: Teklifi kabul edecek - SporMourinho'nun yeni adresini duyurduBeşiktaş'ın listesindeydi! FIFA onay verdi, transfer açıklandı - SporBeşiktaş'ın listesindeydi! FIFA onayladı, transfer açıklandıSergen Yalçın'lı Beşiktaş'ın rakibi Başakşehir: Ligde 35'inci randevu - SporBeşiktaş'ın rakibi Başakşehir: Süper Lig'de 35'inci randevuBarcelona ile sözleşmesini feshetmişti! Süper Lig sürprizi: Resmi teklif gitti - SporSüper Lig'de sürpriz hamle: Resmi teklif gittiErgin Ataman'dan sakatlık açıklaması: Cedi Osman'ın son durumu - SporAtaman'dan sakatlık açıklaması: Cedi Osman'ın son durumu
Sonraki Haber Yükleniyor...