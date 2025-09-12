Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul sözleri: Türk-İslam coğrafyasının ortak zenginliği

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul sözleri: Türk-İslam coğrafyasının ortak zenginliği

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Beş Ressam Bir Şehir Canım İstanbul Programı"nda önemli açıklamalarda bulundu. İstanbul'un tarihteki öneminden bahseden Erdoğan, "İstanbul; medeniyet, tarih, ilim ve sanat demektir. Bu şehir 3 kıtada hutbelerin adına okunduğu şehirdir. Bu şehir kutsal emanetlere ev sahipliği yapan bir şehirdir. 86 milyon vatandaşımızla birlikte Türk-İslam coğrafyasının ortak zenginliğidir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen "Beş Ressam Bir Şehir Canım İstanbul" programında önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

İstanbullular, 16 Eylül'e kadar büyük emek verilen bu sergiyi ziyaret edeceklerdir. Diğer illerimizdeki İstanbul aşıklarının da bu sanat şölenini bizzat yerinde gelip göreceklerine inanıyorum.

Görenleri kendine hayran bırakan bu şehrin sokakları, meydanları, camileri, çeşmeleri tepeleri ve daha nicesi.. Şiirlerimiz, romanlarımız ve türkülerimizle birlikte tuvallerimizi de süslemiştir.

Bütün medeniyetlerin mirası, milletimizin bin yıllık mührü ile mühürlenmiş, İstanbul'da muhafaza altına alınmıştır.

İstanbul; medeniyet, tarih, ilim ve sanat demektir. Bu şehir 3 kıtada hutbelerin adına okunduğu şehirdir. Bu şehir kutsal emanetlere ev sahipliği yapan bir şehirdir. 86 milyon vatandaşımızla birlikte Türk-İslam coğrafyasının ortak zenginliğidir.

"İSTANBUL GİBİSİNİ BAŞKA HİÇBİR YERDE GÖRMEDİM"

Şunu da büyük bir gururla ifade etmek isterim. Asya'dan Afrika'ya, oradan Avrupa'ya birçok kıtada bulundum. Dünyanın yüzlerce şehrini ziyaret ettim. Ama tarihiyle, tabiatıyla, maneviyatıyla her metrekaresine nakış nakış işlenmiş güzellikleriyle İstanbul gibisini başka hiçbir yerde görmedim.

30 sene önce olduğu gibi bugün de İstanbul'dan aldığımız ilhamla bu şehre layık olabilmenin şuuruyla, Fatih Sultan Mehmet'in emanetine sahip çıkma sorumluluğuyla hareket ediyoruz.

Gazze'den Suriye'ye, Kafkasya'dan Balkanlar'a nerede varsa orada İstanbullu olmanın hakkını vermeye çalışıyoruz. Çünkü mücadeleyi biz burada öğrendik. Sabrı, dirayeti, pes etmemeyi, bu şehrin sokaklarında öğrendik. Bize mazlumun yanında, zalimin karşısında durmayı burası öğretti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul sözleri: Türk-İslam coğrafyasının ortak zenginliği - 1. Resim

Şurası bir gerçek ki kalıcı işler yapmak, yeni yollar açmak istiyorsanız önce kendiniz olmak zorundasınız. Aksi takdirde girdaptan kurtulmanız, bir adım öteye gitmeniz mümkün değildir. Bu anlamda genç ressamlarımızın, büyük ustaları kendilerine örnek almalarını, bilgi ve tecrübelerinden faydalanmalarını çok önemli görüyorum.

Türkiye Yüzyılı; öyle inanıyorum ki ressamlarımızın, şairlerimizin, bilim-kültür-sanat erbabımızın eserleriyle şekillenecektir. Bu muhteşem şehir nice asırlar boyunca genç sanatçılarımız, ressamlarımız için esin kaynağı olmaya devam edecektir.

Sergimizin düzenlenmesinde emeği geçenlere bir kez daha teşekkür ediyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını  Necip Fazıl Kısakürek'in Canım İstanbul şiiriyle sonlandırdı.

