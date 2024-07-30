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TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, FIFA Başkanı Infantino ile görüştü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, FIFA Başkanı Infantino ile görüştü

Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Fransa'nın başkenti Paris'te FIFA Başkanı Gianni Infantino ile bir araya geldi.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Paris'te FIFA Başkanı Gianni Infantino ile görüştü.

FIFA'nın Paris'teki merkezinde gerçekleşen görüşmede TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Ceyhun Kazancı ve Lale Cander ile FIFA Genel Sekreteri Mattias Grafström ve FIFA Avrupa Üye Federasyonları Direktörü Elkhan Mammadov da yer aldı.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, FIFA Başkanı Infantino ile görüştü - 1. Resim

FIFA Başkanı Infantino, TFF Başkanlığı'na seçilen Hacıosmanoğlu'nu tekrar tebrik ederek başarılar diledi. Son derece sıcak bir atmosferde gerçekleşen görüşmede FIFA Başkanı Infantino, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na Türkiye gibi büyük ve güçlü bir ülkenin bölgesindeki önemine vurgu yaparken, Türkiye'nin bölge ve dünya futboluna liderlik yapabilecek potansiyelini harekete geçirmek gerektiğini, bunun için de FIFA ve TFF işbirliğinin son derece önemli olduğunu ifade etti.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, FIFA Başkanı Infantino ile görüştü - 2. Resim

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu da, TFF ile FIFA arasındaki ilişkileri geliştirmek için çalışmalara başladıklarını dile getirdi. TFF Başkanı Hacıosmanoğlu ayrıca Türkiye'de, bölgede ve dünyada futbolun tüm paydaşları ile iş birliği içinde adil, adaletli olarak ve güven ortamını sağlayarak, ülke futbolunu geliştirmek ve dünya futboluna katkı sağlamak için çalışacaklarını belirtti.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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