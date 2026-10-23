TFF duyurdu: PFDK'den Süper Lig'den 8 kulübe ceza

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig'den 8 kulübe para cezası verdi.

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TFF'nin açıklamasına göre; PFDK, çeşitli sebeplerden Beşiktaş'ı 1 milyon 60 bin, Trabzonspor'u 710 bin, Gençlerbirliği'ni 530 bin, Göztepe'yi 420 bin, Amed Sportif Faaliyetler'i 350 bin, Fenerbahçe, Galatasaray ve TÜMOSAN Konyaspor'u ise 280 biner TL para cezası verilmesi kararı aldı.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Orhan Ak'a rakip takım mensubuna yönelik hakareti nedeniyle 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ile 50 bin TL para cezası verildi.

İstanbul Başakşehir antrenörü John Lammers'e ise rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi sebebiyle 100 bin TL para cezası uygulandı.

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TRENDYOL 1'İNCİ LİG CEZALARI

PFDK, farklı nedenlerden Trendyol 1'inci Lig ekipleri Batman Petrolspor'a 280 bin, Metro Holding Kayserispor ile Artı Değer Vanspor FK'ye ise 140 biner TL para cezası verdi.

Eminevim Ümraniyesporlu futbolcu Oğuz Yıldırım, İstanbulsporlu oyuncu Aytaç Kara ve Muğlasporlu futbolcu Luis Mago ise rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketleri sebebiyle ikişer müsabakadan men ve 33 bin 500'er TL para cezasına çarptırıldı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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