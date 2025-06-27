TFF tarih ve saati duyurdu: Süper Lig'de yeni sezon fikstürü ne zaman çekilecek?
İbrahim Hacıosmanoğlu başkanlığındaki Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 2025-2026 sezonu fikstürünün çekileceği tarih ve saati açıkladı. Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, armasına 5'inci yıldızı takmaya hak kazanmıştı. İşte, 2025-26 sezonu fikstür çekim tarihi...
Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun fikstür çekim tarihi açıklandı. TFF'den yapılan duyuruya göre, Süper Lig'de yeni sezon fisktürünün 4 Temmuz Cuma günü saat 15:00'te çekilecek.
TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu fikstür çekimi, 4 Temmuz Cuma günü Riva'da gerçekleştirilecek. Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 15.00'te başlayacak fikstür çekimi Trendyol Süper Lig kulüp başkan ve yöneticilerinin katılımıyla yapılacak."
AÇILIŞ MAÇI 8 AĞUSTOS'TA
Süper Lig'de yeni sezonun perdesi, 8-9-10 ve 11 Ağustos'ta oynanacak ilk hafta maçlarıyla açılacak.