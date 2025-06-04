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TFF'den disiplin talimatlarında değişiklik!

Kaynak: Anadolu Ajansı
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TFF&#039;den disiplin talimatlarında değişiklik!
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yeni sezon öncesinde bazı disiplin talimatlarında değişikliğe gitti.

TFF'nin internet sitesinde yayımlanan değişikliklere göre, kırmızı kartların infazında değişiklik yapıldı. Futbolcular, gördükleri kırmızı kartların cezasını takip eden resmi müsabaka veya müsabakalarda çekecek. Öncesinde, 4 maça kadar cezalar, ihlalin yaşandığı kategoride geçerli oluyordu.

TFF'den disiplin talimatlarında değişiklik! - 1. Resim

Diğer değişiklik ise futbolcu sözleşmeleriyle ilgili yapıldı. Buna göre kulüpler, futbolcularla imzaladığı sözleşmelerde imza parası, imaj hakkı, verilen konut gibi tüm kazanç ve harcamaları TFF'ye bildirecek. TFF'ye ibraz edilmeyen kazanım ve harcamaların tespit edilmesi durumunda, sunulmayan meblağın yarısı kadar ceza kesilecek.

 

Kaynak: Anadolu Ajansı
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