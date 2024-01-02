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    TFF'den Süper Kupa maçı açıklaması

    Türkiye Futbol Federasyonu, Suudi Arabistan'da Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanması beklenen Süper Kupa maçı hakkında açıklama yayınladı.

    TFF&#039;den Süper Kupa maçı açıklaması
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası'nın sahibi Fenerbahçe, Süper Kupa Finali'nde Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da 29 Aralık Cuma akşamı TSİ 20.45’te kozlarını paylaşacaktı.

    Ancak Fenerbahçe'nin ve Galatasaray'ın Atatürk tişörtleri ve pankartlarla ısınmaya çıkmasına Suudili yetkililerin izin vermemesinden dolayı iki kulüp mücadeleyi oynamama kararı almıştı. Yaşananların ardından Türkiye Futbol Federasyonu bir açıklama yayınladı. TFF'den yapılan açıklamada şöyle denildi: Türkiye Futbol Federasyonu olarak siyasetin spora asla karışmaması gerektiğine inanıyoruz. Bu inancımız ve iki güzide kulübümüzle yürüttüğümüz şeffaf iş birliğine istinaden, 2023 Turkcell Süper Kupa Riyad süreci hakkında bazı önemli konulara açıklık getirmek isteriz: 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakasının Riyad'da oynanması teklifi federasyonumuza SMC (Saudi Media Company / Riyadh Season) şirketi tarafından iletilmiş, her iki kulübümüzün onayıyla imzaya taşınmıştır. Cumhurbaşkanımızın bu sürece herhangi bir şekilde dahil olduğuna ilişkin bütün iddialar asılsızdır. Sürecin hiçbir aşamasında millî değerlerimiz ve Atatürk ilkelerimiz tartışmaya açık olmamıştır. Aksi iddialar asılsız, art niyetli ve milletimizin bütünlüğünü hedef edinen provokasyon amaçlıdır. İlgili müsabaka FIFA Statüsü gereğince, FIFA Uluslararası Maçların Düzenlenmesine Dair Talimata tabidir. Uluslararası maçlarda olması gereken tüm gereklilikler ve prosedürler bu maç için de aynen geçerlidir. Türkiye Futbol Federasyonu olarak toplumumuzun en önemli birleştirici gücü olan sporun farklı amaçlara alet edilmesi yönündeki çabalara asla müsaade etmeyeceğimizi vurguluyor, Türk futbolunun başarılarla adından söz ettirmesi için çalışmaya kararlılıkla devam edeceğimizi ifade ediyoruz. Kamuoyunun bilgisine sunarız.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Haberler > Spor > TFF'den Süper Kupa maçı açıklaması
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