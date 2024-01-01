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    TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den 2024 mesajı

    Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, yeni yıl mesajı yayınlayarak sporseverlere çağrıda bulundu.

    TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi&#039;den 2024 mesajı
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, yeni yıl mesajı yayımladı.

    Büyükekşi, TFF'nin internet sitesinde yayımlanan mesajında, milli takımların bu yıl kazandığı başarılara vurgu yaparak, şunları kaydetti:

    "100. yılımızı bu başarılarla taçlandırırken, geleceğe de güvenle bakıyoruz. Dünyanın önde gelen stadyumlarına, spor ve konaklama tesislerine, yetenekli genç bir nüfusa sahip ülkemizin; nice büyük spor organizasyonlara ev sahipliği yapacağı ve bu dev şampiyonalara sürekli katılarak elde edeceğimiz başarılarla göğsümüzü kabartacağı nice mutlulukları hep birlikte yaşamayı hedefliyoruz. 2024 yılında Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılacak A Milli Takımı'mız başta olmak üzere tüm milli takımlarımıza başarılar diliyorum. Avrupa kupalarında mücadele eden kulüplerimize ülke puanımıza sağladıkları katkı için teşekkür ediyor, bu kulvarda devam eden temsilcilerimiz için sonu kupayla bitecek bir yıl olmasını arzu ediyorum.

    Bizlere unutulmaz başarılar kazandıran tüm takım ve sporcularımızı yürekten kutluyorum. Türk Futbol Ailesi'nin tüm değerli fertlerinin, kurum ve kuruluşlarının, kulüplerinin sağlık, mutluluk ve başarılarla dolu bir yıl geçirmelerini temenni ediyorum. Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve vatanımız uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi gururlandıracak başarılara imza atacağımız 2024 yılının ülkemize ve tüm insanlığa güzellikler getirmesini diliyorum."

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Mehmet BüyükekşiTff2024
    Haberler > Spor > TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den 2024 mesajı
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