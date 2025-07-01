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THY dönemi sona erdi! Euroleague artık yoluna yeni isimle devam edecek

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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THY dönemi sona erdi! Euroleague artık yoluna yeni isimle devam edecek
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Euroleague, Türk Hava Yolları ile 15 yıldır süren isim sponsorluğu anlaşmasının sona erdiğini duyurdu. Organizasyon, artık sadece “Euroleague” adıyla anılacak.

Basketbolda Euroleague, Türk Hava Yolları (THY) ile devam eden 15 yıllık isim sponsorluğu anlaşmasının sona erdiğini duyurdu.

Avrupa Ligi'nden yapılan açıklamada, 15 yıldır verdiği destek için THY'ye teşekkür edilerek, "Euroleague" markası adı altında yola devam edileceği belirtildi.

THY dönemi sona erdi! Euroleague artık yoluna yeni isimle devam edecek - 1. Resim

Açıklamada, "Bu iş birliği, ticari sponsorlar ve spor tesisleri arasında sinerji için yüksek bir standart belirleyerek küresel sporlardaki en başarılı ve sembolik ortaklıklardan biri olmuştur." ifadeleri kullanıldı.

Euroleague Üst Yöneticisi (CEO) Paulius Motiejunas, organizasyonun internet sitesinden yaptığı açıklamada, Türk Hava Yolları'na minnettar olduklarını, kurumun desteğinin modern Euroleague'i şekillendirmeye yardımcı olduğunu aktardı.

THY dönemi sona erdi! Euroleague artık yoluna yeni isimle devam edecek - 2. Resim

Motiejunas, bugünkü yaşanan sürecin ligin evriminde önemli bir dönüm noktası olduğuna işaret ederek, "Şimdi, yeni bir stratejik vizyon ve heyecan verici bir yol haritasıyla, küresel ayak izimizi büyütmeye, taraftar katılımını derinleştirmeye ve kulüplerimize, ortaklarımıza ve destekçilerimize eşsiz bir değer sunmaya hazırız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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