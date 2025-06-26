Trabzonspor, Onuachu ile el sıkıştı! İşte geleceği tarih

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 26 Haziran 2025 21:33 - Güncelleme: 26 Haziran 2025 21:49 - Güncelleme:

Bordo-Mavililer, geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadrosunda yer alan Paul Onuachu ile yeniden anlaşmaya vardı.

Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla taraftarın sevgisini kazanan Paul Onuachu, yeniden bordo-mavili formayı giymeye hazırlanıyor. Trabzonspor, Nijeryalı futbolcu Paul Onuachu ve kulübü Southampton ile anlaşma sağladı. İlgili Haber Lunin'den Galatasaray'a ret! Real Madrid'in yıldız kalecisi takımda kalıyor… Tecrübeli santrforun pazartesi günü özel uçakla Trabzon'a geleceği bildirildi. Trabzonspor formasıyla Süper Lig’de 21 maça çıkan 30 yaşındaki forvet, 15 gol ve 4 asistlik katkı verdi.

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Yasin Görkem Erduran