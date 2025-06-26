Trabzonspor, Onuachu ile el sıkıştı! İşte geleceği tarih
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Bordo-Mavililer, geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadrosunda yer alan Paul Onuachu ile yeniden anlaşmaya vardı.
Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla taraftarın sevgisini kazanan Paul Onuachu, yeniden bordo-mavili formayı giymeye hazırlanıyor.
Trabzonspor, Nijeryalı futbolcu Paul Onuachu ve kulübü Southampton ile anlaşma sağladı.
Tecrübeli santrforun pazartesi günü özel uçakla Trabzon'a geleceği bildirildi.
Trabzonspor formasıyla Süper Lig’de 21 maça çıkan 30 yaşındaki forvet, 15 gol ve 4 asistlik katkı verdi.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Yasin Görkem Erduran