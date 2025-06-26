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Trabzonspor, Onuachu ile el sıkıştı! İşte geleceği tarih

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Trabzonspor, Onuachu ile el sıkıştı! İşte geleceği tarih
Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bordo-Mavililer, geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadrosunda yer alan Paul Onuachu ile yeniden anlaşmaya vardı.

Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla taraftarın sevgisini kazanan Paul Onuachu, yeniden bordo-mavili  formayı giymeye hazırlanıyor.

Trabzonspor, Nijeryalı futbolcu Paul Onuachu ve kulübü Southampton ile anlaşma sağladı.

Trabzonspor, Onuachu ile el sıkıştı! İşte geleceği tarih - 1. Resim

Tecrübeli santrforun pazartesi günü özel uçakla Trabzon'a geleceği bildirildi.

Trabzonspor formasıyla Süper Lig’de 21 maça çıkan 30 yaşındaki forvet, 15 gol ve 4 asistlik katkı verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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