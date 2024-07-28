Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Trabzonspor-Ruzomberok maçının biletleri satışa çıkacak

Trabzonspor-Ruzomberok maçının biletleri satışa çıkacak

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Trabzonspor-Ruzomberok maçının biletleri satışa çıkacak

Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Trabzonspor'un Ruzomberok'u konuk edeceği mücadelenin biletleri yarın saat 11.00'de satışa çıkacak.

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Ruzomberok ile 1 Temmuz Perşembe günü sahasında oynayacağı rövanş maçının biletleri yarın saat 11.00'de satışa sunulacak.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, VIP Platinum-B Blok 4 bin 500, VIP Platinum A-C Blok 4 bin, VIP Gold 3 bin, VIP Silver 2 bin 500, batı tribün bin, doğu tribün 800, fırtına tribün 700, güney-kuzey kale arkası tribün biletlerinin ise 350 liradan satışa sunulacağı belirtildi.

Müsabakada, Passolig kart uygulamasının zorunlu olduğu da kaydedildi.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
Türkiye'de tüketilmiyor! Ekonomiye 6 ayda 8.4 milyon dolar kazandırdı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Fenerbahçe'nin Portekizli hocası Mourinho, Manchester City'nin yıldızı Mateo Kovacic'i istiyor - SporF.Bahçe'den Manchester City çıkarmasıAdnan Polat'ın babası İbrahim Polat son yolculuğuna uğurlandı - SporAdnan Polat'ın babası son yolculuğuna uğurlandıAntalyaspor Paraguaylı golcü Braian Jose Samudio Segovia'yı transfer etti - SporAlex yeni golcüsünü Paraguay'da buldu!FIFA'dan Kanada'ya drone uçurma cezası! 6 puan ve 1 yıl men... - SporKanada'ya drone uçurma cezası! 6 puan ve 1 yıl menMilli badmintoncu Neslihan Yiğit Arın Paris'te ilk maçında Aya Ohori'ye kaybetti - SporNeslihan Yiğit Arın ilk maçında Ohori'ye kaybettiŞevval İlayda Tarhan atıcılıkta kadınlar 10 metre havalı tabancada 7'nci oldu - SporŞevval İlayda Tarhan 10 metre havalı tabancada 7'nci oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...