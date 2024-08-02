Trabzonspor Ruzomberok'a acımadı! Fırtına Dragus'la vurdu

Bordo mavililer ilk maçtaki avantajın rahatlığıyla 90 dakika oyuna hâkimdi. Yeni transfer Dragus ilk golünü atarken, galibiyeti de getiren isim oldu. İlk maçta yedi kurtarış yapan Uğurcan yine devleşti

UĞUR AKTAN'IN HABERİ - UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu’nda Slovakya’nın Ruzomberok takımıyla eşleşen Trabzonspor, ilk maçta Slovakya’da 2-0 mağlup ettiği rakibini Papara Park’ta da 1-0 yendi ve adını bir üst tura yazdıran taraf olmayı başardı.

Süper Lig’de transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olan Abdullah Avcı’nın ekibine galibiyeti getiren gol geçen sezon Gaziantep FK formasıyla ligin en dikkati çeken isimlerinden Denis Draguş oldu.

GOLLER KAÇTI

Yeni transferlerden Lundstram, Ozan, Cihan, Draguş ve Malheiro’nun 11’de olduğu, geçen sezona göre oldukça farklı bir kimlikle sahada yer alan bordo-mavili takım ilk maçtaki avantajlı skora rağmen ikinci maça da oldukça hızlı başladı. 12’de Trezeguet’in pasına dokunamayan Visca boş kaleye kolay bir gol atma fırsatını kullanamadı. 23’te bu defa Visca’nın pasıyla Trezeguet gole yaklaşsa da kaleci Frühwald gole izin vermedi.

ASİST VİSCA'DAN

54’te Trezeguet’in derin pası sonrasında Draguş kaleciyle karşı karşıya kalsa da şutu direğin dibinden dışarı çıktı. Beklenen gol 65’te geldi. Visca’nın pasıyla topla buluşan Draguş muhteşem bir son vuruşla takımını öne geçirdi: 1-0. Kalan bölümde rakibinin direncinin iyice kırılmasının da etkisiyle tempoyu düşüren Karadeniz temsilcisi nispeten zayıf rakibini kupanın dışına itti ve sezona iki resmî maçta iki galibiyetle başlamış oldu.

"REKABET GÜZELDİR"

Galibiyeti getiren golü atan Dragus, takım içi rekabetin başarıyı getireceğini belirterek, “Büyük bir takımdayız ve rekabet normal bir durum. Bu tür durumlarda en kârlı çıkan takımdır. Ynei oyuncuların gelmesiyle daha güçlü bir takım olduk” dedi.

AVCI: DAHA İYİ OLACAĞIZ

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Ruzomberok karşısındaki oyundan memnun olduğunu söyledi. Oyuna çok iyi başladıklarını belirten Avcı, “İkinci yarıda performansımızı artırarak ilerledik. İlk yarıda kanatları iyi kullanamadık. Oyunun tüm alanlarına hakimiz. Rakip de bazı pozisyonlar buldu ama kaptanımız gerekeni yaptı. Yeni transferlere çok daha iyi bir takım olacağız “ dedi.

İLK MAÇ 8 AĞUSTOS’TA

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Slovakya temsilcisi Ruzomberok’u eledi, Wisla Krakow’u iki maçta da Rapid Wien’le eşleşti. Trabzon’daki ilk maç 8 Ağustos’ta oynanacak. Rövanş ise 15 Ağustos’ta Viyana’da.