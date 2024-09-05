Trabzonspor, Simon Banza ve Serdar Saatçi'yi transfer etti!
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Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş- Güncelleme:
Şenol Güneş ile yeni bir yolculuğa başlayan Trabzonspor, Simon Banza ve Serdar Saatçi'yi kadrosuna kattığını resmen duyurdu.
Transfer çalışmalarında gaza basan Trabzonspor, kadrosuna iki takviye yaptı.
Karadeniz ekibi, Braga'dan Simon Banza ve Serdar Saatçi'yi renklerine bağladı.
Türk stoper Serdar için 2.5 milyon euro bonservis ödeyen Trabzonspor, Banza için de 2 milyon euro kiralama ücreti verecek.
İki oyuncunun da Beşiktaş ile oynanacak mücadelede forma giyebileceği aktarıldı.
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş - Spor