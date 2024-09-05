Trabzonspor, Simon Banza ve Serdar Saatçi'yi transfer etti!

Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş 5 Eylül 2024 22:42 - Güncelleme: 5 Eylül 2024 22:52 - Güncelleme:

Şenol Güneş ile yeni bir yolculuğa başlayan Trabzonspor, Simon Banza ve Serdar Saatçi'yi kadrosuna kattığını resmen duyurdu.