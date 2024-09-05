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Şenol Güneş, Trabzonspor’daki ilk idmanına çıktı! Teknik ekibinde eski öğrencisi yer aldı

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Şenol Güneş, Trabzonspor’daki ilk idmanına çıktı! Teknik ekibinde eski öğrencisi yer aldı
Spor Haberleri

Abdullah Avcı'nın yerine Trabzonspor'da teknik direktörlük görevine getirilen Şenol Güneş, ilk idmanına çıkarak görevine başladı.

 Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında karşılaşacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı.

Karadeniz ekibi, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş'in 5. dönemindeki ilk antrenmanına çıktı.

Dinamik ısınma ile başlayan antrenman geçişli rondo çalışması, 7’ye 2 ve dar alanda oyun ile devam etti. İdman dar alanda çift kale maç ile tamamlandı.

Bordo-mavililer, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Şenol Güneş, Trabzonspor’daki ilk idmanına çıktı! Teknik ekibinde eski öğrencisi yer aldı - 1. Resim

ŞENOL GÜNEŞ İLK MAÇINA BEŞİKTAŞ KARŞISINDA ÇIKACAK

Öte yandan kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Teknik direktörümüz Şenol Güneş yönetiminde Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladık." ifadelerine yer verilirken Şenol Güneş'in takımın başındaki antrenmanından görseller paylaşıldı.

Ayrıca Trabzonspor'un eski futbolcusu ve teknik direktörü Hüseyin Çimşir de Şenol Güneş'in ekibinde yer aldı.

 

Düzenleyen:  - Spor
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