Trabzonspor yeni transferine kavuştu! "Taraftarlar beni çok sevecek"

Trabzonspor, Benjamin Bouchouari'nin transfer sürecinde sona geldi. İstanbul’da dün sağlık kontrolünden geçen Faslı futbolcu, bu sabah saatlerinde Trabzon’a geldi.

"YAKI ZAMANDA FORMUMA KAVUŞACAĞIM"

Bouchouari, "Trabzon'da olduğum için çok mutluyum. Antrenmanlara başlayacağım ve yakın zamanda formuma kavuşacağım. Görüşmeler başladığında çok mutlu oldum ve pozitif sonuçlanması beni gururlandırdı. Türkiye’nin en büyük kulüplerinden birinden teklif almak çok önemliydi" şeklinde konuştu.

"8 NUMARAYI GİYECEĞİM"

Oyun karakteriyle ilgili olarak 23 yaşındaki futbolcu, "Arka tarafa sarkan bir oyuncuyum, takım arkadaşlarım ve taraftarlar beni çok sevecek. Süper Lig'i takip ettiğim bir lig ve Trabzonspor'un nasıl oynadığını biliyorum, bu da adaptasyon sürecimde etkili olacak. Yeni sezonda 8 numaralı formayı giyeceğim" ifadelerini kullandı.

Benjamin Bouchouari, havalimanındaki açıklamaları sonrası kendisini bekleyen araca binerek Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne gitti.