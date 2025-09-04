Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Trabzonspor yeni transferine kavuştu! "Taraftarlar beni çok sevecek"

Trabzonspor yeni transferine kavuştu! "Taraftarlar beni çok sevecek"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Trabzonspor yeni transferine kavuştu! &quot;Taraftarlar beni çok sevecek&quot;
Futbol, Trabzonspor, Transfer, Süper Lig, Haber
Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Trabzonspor, prensip anlaşmasına vardığı Fransız ekibi Saint-Etienne'de forma giyen Benjamin Bouchouari'yi şehre getirdi. Havalimanında açıklama yapan 23 yaşındaki Faslı futbolcu, "Takım arkadaşlarım ve taraftarlar beni çok sevecek" dedi.

Trabzonspor, Benjamin Bouchouari'nin transfer sürecinde sona geldi. İstanbul’da dün sağlık kontrolünden geçen Faslı futbolcu, bu sabah saatlerinde Trabzon’a geldi.

"YAKI  ZAMANDA FORMUMA KAVUŞACAĞIM"

Bouchouari, "Trabzon'da olduğum için çok mutluyum. Antrenmanlara başlayacağım ve yakın zamanda formuma kavuşacağım. Görüşmeler başladığında çok mutlu oldum ve pozitif sonuçlanması beni gururlandırdı. Türkiye’nin en büyük kulüplerinden birinden teklif almak çok önemliydi" şeklinde konuştu.

Trabzonspor yeni transferine kavuştu! "Taraftarlar beni çok sevecek" - 1. Resim

"8 NUMARAYI GİYECEĞİM"

Oyun karakteriyle ilgili olarak 23 yaşındaki futbolcu, "Arka tarafa sarkan bir oyuncuyum, takım arkadaşlarım ve taraftarlar beni çok sevecek. Süper Lig'i takip ettiğim bir lig ve Trabzonspor'un nasıl oynadığını biliyorum, bu da adaptasyon sürecimde etkili olacak. Yeni sezonda 8 numaralı formayı giyeceğim" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor yeni transferine kavuştu! "Taraftarlar beni çok sevecek" - 2. Resim

Benjamin Bouchouari, havalimanındaki açıklamaları sonrası kendisini bekleyen araca binerek Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne gitti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Uğurcan Çakır'ın yerine 50 milyon euroluk kaleci: Teklif yapıldıTat ve lezzetiyle yemeklerin vazgeçilmezi! Hasat başladı, 50 derece sıcaklıkta günlük 1.000 lira kazanıyorlar
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Hakan Çalhanoğlu kavga iddialarına tepki gösterdi: "Yunus'un gözü morarmadı!" - SporHakan Çalhanoğlu kavga iddialarına tepki gösterdi: "Yunus'un gözü morarmadı!"Kaos bekleyenlere tokat gibi cevap! Asist Yunus Akgün'den gol Kerem Aktürkoğlu'ndan - SporKaos bekleyenlere tokat gibi cevap!Fenerbahçe’de teknik direktör bilmecesi çözülüyor! Toplantı sona erdi, 4 aday var! - SporToplantı sona erdi, 4 aday var!Millilerden Dünya Kupası elemelerine gollü başlangıç: Gürcistan engelini 3 golle aştık - SporMillilerden gollü başlangıç!Filenin Sultanları yarı finalde! ABD engelini 3-1'le aştılar - SporFilenin Sultanları yarı finalde!2 maçta sadece 2 dakika oynadı! Tayyip Talha Sanuç'a 2 talip birden - Spor2 maçta 2 dakika oynadı! Beşiktaşlı oyuncuya 2 talip birden
Sonraki Haber Yükleniyor...