Değer miydi? Trabzonsopr'da Uğurcan Çakır'ın satışı tartışma konusu...

Soru; TrabzonsporUğurcan Çakır’ı satmakla iyi mi yaptı kötü mü? Futbol kamuoyunda Trabzonspor kulüp tarihine rekor olarak kayıtlara geçen Çakır’ın durumu bordo mavili camiada karışıklığa neden oldu. Transfer söylentilerinin ortaya çıkmasının ardından önceki gece tesislere giden bir grup taraftar yönetime ihtar verir gibi uyarılarda bulundu, Uğurcan’ın satılmamasını istedi. Ancak tepkilerin olduğu sırada ilk olarak Uğurcan Çakır, ayrılmayı kendisinin istediğini belirten Trabzonspor’un kariyeri açısından özel bir yeri olacağını vurgulayan açıklaması geldi. Bir anlamda yönetim üzerindeki yükü almaya yönelik bir bilgilendirmeydi.

UMUTLAR KIRILDI

Uğurcan Çakır, kariyeri açısından önemli bir fırsat olarak gördüğü Galatasaray’ı kendisinin istediğini belirtse de yönetimi hedef olmaktan kurtaramadı. Hatta teknik direktör Fatih Tekke’nin de kaptanın satışı durumunda istifasının cebinde olduğu da iddia edildi. Taraftarın tepkisinin perde arkasında “O bizim en değerli varlığımız, kaptanımız ve sembol isimlerimizden birisi. Eğer sezon başlamışken böylesine önemli bir oyuncuyu kaptanı satıyorsak o sezondan ne bekleyeceğiz” düşüncesi vardı. Ancak en çok zorda kalan ve Uğurcan Çakır’ın ayrılık isteğinden dolayı eli kolu bağlı olan yönetimin düşüncesi, savunması ise daha farklıydı.

NE DEDİ NE OLDU?

Ertuğrul Doğan başkanlığındaki bordo mavili yönetim “Değerini buldu, gitmek istedi sattık zorla tutamazdık” düşüncesiyle Uğurcan’ı tarihe geçen bir bedelle yolladı. Yönetim içinde de “Satalım mı satmayalım mı?” konusunda bölünme olsa da kulüp çıkarı ön planda tutularak ve futbolcunun da talebi dikkate alınarak zor seçim yapıldı. Burada en çok hedef alınan kişi ise başkan Ertuğrul Doğan oldu. İstifasının bile istendiği Doğan’a yönelik eleştirilerin çok olmasının perde arkasında ise geçtiğimiz aylarda F.Bahçe ile anlaştığı iddiaları üzerine yaptığı net, kararlı tutumun tersine bir aksiyon alması gösterildi.

UĞURCAN'IN YERİNE DENİZ

Fırtına, rekor ücrete sattığı Uğurcan Çakır’ın boşluğunu çabuk doldurdu! Başakşehir’den Muhammed Şengezer, Kayserispor’dan Bilal Beyazit’ı da gündemine alan bordo mavililer Konyaspor’un 20 yaşındaki eldiveni Deniz Ertaş için prensipte anlaşma sağladı. Başkanlar düzeyinde yapılan görüşmede oyuncunun menfaatlerinin ön planda tutulduğu belirtildi. Resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.

ERTUĞRUL DOĞAN'A ELEŞTİRİ:

TÜRKİYE'DE SATMAM

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’ın 28 Haziran’da Uğurcan Çakır ile ilgili sözlerinin özeti: Uğurcan Çakır bizim kaptanımız. En değerli oyuncularımızdan bir tanesi. Satmak gibi bir düşüncemiz yok. Açık ve net. Avrupa için sözümüz var.

KAFA KARIŞTIRAN KDV DETAYI!

Uğurcan Çakır’ın satışı resmiyet kazandı KAP bildirimleri farklı geldi. Bordo mavili kulüp KDV dahil bonuslarla birlikte 36 milyon avroluk bir bildirimde bulunurken, G.Saray KDV hariç 27,5 milyon avro olarak duyurdu. Trabzonspor’un KDV’li KAP bildirimine “Diğer transferlerde niye KDV’li bildirim yoktu” sorusunu akla getirdi.

EN DOĞRU KARAR

Trabzonspor eski Başkan Yardımcısı Gökhan Saral, Uğurcan Çakır’ın satışı için “Bu, doğru bir karardır. Ertuğrul Doğan, Uğurcan Çakır’ın satışına onay vererek doğru bir adım attı. Gitmek isteyen oyuncuyu tutmanın bir anlamı yoktur” dedi.

'ACI TECRÜBE' KORKUSU

Trabzonspor’un Uğurcan Çakır’ı rekor bedelle satışının bir nedeni de geçmişte yaşanan acı tecrübe… Eski başkan Ahmet Ağaoğlu’nun en büyük pişmanlığı Abdülkadir Ömür’ü Manchester City’ye 22 milyon avroya satmamaktı. O Ömür 2,5 milyon avroya Hull City’ye gitti.