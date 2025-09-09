Trabzonspor'a Danilo Sikan’a Avrupa'dan talip çıktı

Trabzonspor’da transfer hareketliliği devam ediyor. Uğurcan Çakır’ın rekor satışı sonrası kaleye M. United’dan Onana’yı düşünen ve önemli mesafe alan bordo mavililerde Danilo Sikan’a da talip çıktı. Devre arasında Shakhtar Donetsk’ten 6 milyon avro bonservis bedeli karşılığında alınan golcü ismi Anderlecht istedi.

TEKKE'YE BAĞLI

Forvet bölgesine bu sezon başında Paul Onuachu ve Felipe Augusto takviyesi yapan bordo mavililer, teklifi değerlendirmeye aldı. Yönetim, teknik direktör Fatih Tekke‘nin raporu doğrultusunda Sikan ile ilgili kararını verecek. Üçüncü forvet konumuna düşen 24 yaşındaki santrforun güncel piyasa değeri de 6 milyon avro.