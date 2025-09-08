Trabzonspor'da Fenerbahçe planı: Onana tamam, Sterling sırada
Uğurcan Çakır’ı 27,5 milyon avro artı 3 milyon avro bonus karşılığında G.Saray’a satan Trabzonspor yeni kalecisini buldu: Andre Onana…
Trabzonspor, Manchester United’ın eldiveni ve kulübüyle her konuda anlaşma sağlandı. Bir sezonluğuna kiralanan Kamerunlu kaleci için herhangi bir bedel ödenmeyecek ve satın alma opsiyonu da olmayacak.
FENERBAHÇE PLANI
Kârlı bir kaleci operasyonuna imza atan bordo mavililerin hedefi Onana’yı 14 Eylül’de Kadıköy’de oynanacak Fenerbahçe derbisine yetiştirmek.
STERLING ÇABASI
Bu arada bordo mavililerin Chelsea’de kadroda düşünülmeyen kanat oyuncusu Raheem Sterling için de kulübüyle pazarlıkta olduğu öğrenildi. Futbolcu için kiralama seçeneği masada.
