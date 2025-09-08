Trabzonspor'da Fenerbahçe planı: Onana tamam, Sterling sırada

Trabzonspor, Manchester United’ın eldiveni ve kulübüyle her konuda anlaşma sağlandı. Bir sezonluğuna kiralanan Kamerunlu kaleci için herhangi bir bedel ödenmeyecek ve satın alma opsiyonu da olmayacak.

İlgili Haber Arda Güler ile Lamine Yamal arasında tartışma: Tansiyon yükseldi

FENERBAHÇE PLANI

Kârlı bir kaleci operasyonuna imza atan bordo mavililerin hedefi Onana’yı 14 Eylül’de Kadıköy’de oynanacak Fenerbahçe derbisine yetiştirmek.

STERLING ÇABASI

Bu arada bordo mavililerin Chelsea’de kadroda düşünülmeyen kanat oyuncusu Raheem Sterling için de kulübüyle pazarlıkta olduğu öğrenildi. Futbolcu için kiralama seçeneği masada.