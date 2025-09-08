Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Trabzonspor'da Fenerbahçe planı: Onana tamam, Sterling sırada

Trabzonspor'da Fenerbahçe planı: Onana tamam, Sterling sırada

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Trabzonspor&#039;da Fenerbahçe planı: Onana tamam, Sterling sırada
Trabzonspor, Fenerbahçe, Andre Onana, Uğurcan Çakır, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Uğurcan Çakır’ı 27,5 milyon avro artı 3 milyon avro bonus karşılığında G.Saray’a satan Trabzonspor yeni kalecisini buldu: Andre Onana…

Trabzonspor, Manchester United’ın eldiveni ve kulübüyle her konuda anlaşma sağlandı. Bir sezonluğuna kiralanan Kamerunlu kaleci için herhangi bir bedel ödenmeyecek ve satın alma opsiyonu da olmayacak. 

FENERBAHÇE PLANI

Kârlı bir kaleci operasyonuna imza atan bordo mavililerin hedefi Onana’yı 14 Eylül’de Kadıköy’de oynanacak Fenerbahçe derbisine yetiştirmek.

Trabzonspor'da Fenerbahçe planı: Onana tamam, Sterling sırada - 1. Resim

STERLING ÇABASI

Bu arada bordo mavililerin Chelsea’de kadroda düşünülmeyen kanat oyuncusu Raheem Sterling için de kulübüyle pazarlıkta olduğu öğrenildi. Futbolcu için kiralama seçeneği masada.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

‘Avatar’ın yönetmeninin eserleri geliyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kahramanmaraş'ta deprem: AFAD büyüklüğünü duyurdu - SporKahramanmaraş'ta deprem: AFAD büyüklüğünü duyurduLamine Yamal'a büyük şok: Önce telaşla aradı, sonra üzüntüyle ayrıldı - SporÖnce telaşla aradı, sonra üzüntüyle ayrıldıİspanya'da Luis de la Fuente'den Türkiye sözleri: Kesin yargılara varılmamalı - SporFuente'den Türkiye sözleri: Kesin yargılara varılmamalıRıdvan Dilmen'den Milli Takım tepkisi: Bunu yapamazsınız - SporRıdvan Dilmen'den Milli Takım tepkisi: Bunu yapamazsınızABD Açık'ta şampiyon Alcaraz oldu: Altıncı grand slam zaferi - SporABD Açık'ta şampiyon Alcaraz oldu: Altıncı grand slam zaferiUğurcan Çakır umutlu konuştu: O maçı örnek verdi - SporUğurcan Çakır umutlu konuştu: O maçı örnek verdi
Sonraki Haber Yükleniyor...