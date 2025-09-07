Trabzonspor transferde mutlu sona ulaştı: Anlaşma sağlandı, Türkiye'ye geliyor

Trabzonspor, Manchester United'dan Kamerunlu kaleci Andre Onana'yı kiralık olarak kadrosuna kattı.

BU HAFTA İMZA İÇİN GELECEK

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Onana, Trabzonspor’a kiralık olarak gitmeyi kabul etti. 1 sezon bordo mavili formayı giyecek olan Onana, bu hafta içinde Trabzon’a gelecek. Anlaşmada kiralama ücreti ve satın alma opsiyonu bulunmuyor.

AFRİKA KUPASI'NDA OYNAMAK İSTİYOR

Kamerunlu file bekçisi Andre Onana'nın, 21 Aralık - 18 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek olan Afrika Uluslar Kupası'nı düşünerek forma giyebileceği bir takımda oynamak adına Manchester'dan ayrılmayı tercih ettiği ileri sürüldü.