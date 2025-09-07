Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Trabzonspor transferde mutlu sona ulaştı: Anlaşma sağlandı, Türkiye'ye geliyor

Trabzonspor transferde mutlu sona ulaştı: Anlaşma sağlandı, Türkiye'ye geliyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Trabzonspor transferde mutlu sona ulaştı: Anlaşma sağlandı, Türkiye&#039;ye geliyor
Trabzonspor, Andre Onana, Manchester United, Kiralama, Türkiye, Haber
Spor Haberleri

Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a transfer olmasının ardından kaleci arayışlarına başlayan Trabzonspor, Manchester United file bekçisi Andre Onana ile her konuda anlaştı.

Trabzonspor, Manchester United'dan Kamerunlu kaleci Andre Onana'yı kiralık olarak kadrosuna kattı.

BU HAFTA İMZA İÇİN GELECEK 

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Onana, Trabzonspor’a kiralık olarak gitmeyi kabul etti. 1 sezon bordo mavili formayı giyecek olan Onana, bu hafta içinde Trabzon’a gelecek. Anlaşmada kiralama ücreti ve satın alma opsiyonu bulunmuyor.

Trabzonspor transferde mutlu sona ulaştı: Anlaşma sağlandı, Türkiye'ye geliyor - 1. Resim

AFRİKA KUPASI'NDA OYNAMAK İSTİYOR

Kamerunlu file bekçisi Andre Onana'nın, 21 Aralık - 18 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek olan Afrika Uluslar Kupası'nı düşünerek forma giyebileceği bir takımda oynamak adına Manchester'dan ayrılmayı tercih ettiği ileri sürüldü.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

