Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Trabzonspor'a Nwakaeme şoku! St. Gallen maçı kadrosu belli oldu

Trabzonspor'a Nwakaeme şoku! St. Gallen maçı kadrosu belli oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Trabzonspor&#039;a Nwakaeme şoku! St. Gallen maçı kadrosu belli oldu

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'ndeki St. Gallen maçı öncesi sakatlık şokuyla sarsıldı. Bordo mavililerin hücum hattındaki kilit ismi Nwakaeme kadrodan çıkarıldı. İşte Trabzonspor'un St. Gallen maçı kadrosu.

Trabzonspor, Anthony Nwakaeme'nin sakatlığı ve UEFA Konferans Ligi'ndeki St. Gallen maçı hakkında açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor'a Nwakaeme şoku! St. Gallen maçı kadrosu belli oldu - 1. Resim

Nwakaeme'NİN SAKATLIĞI NE DURUMDA?

Bordo mavililer, Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir'in Anthony Nwakaeme’nin sağlık durumuyla ilgili açıklamalarını paylaştı.

Trabzonspor'un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın antrenmanı sırasında ağrı hisseden oyuncumuz Anthony Nwakaeme’nin yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol alt adalesinde (soleus kası) yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanılmış ve St. Gallen maç kadrosundan çıkartılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Trabzonspor'a Nwakaeme şoku! St. Gallen maçı kadrosu belli oldu - 2. Resim

TRABZONSPOR'UN ST. GALLEN MAÇI KADROSU AÇIKLANDI

Trabzonspor'da sakatlanan Anthony Nwakaeme, UEFA Konferans Ligi play-off turunda yarın deplasmanda İsviçre'nin St. Gallen takımı ile oynanacak maç kadrosundan çıkartıldı.

Trabzonspor'a Nwakaeme şoku! St. Gallen maçı kadrosu belli oldu - 3. Resim

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Young Boys - Galatasaray maçı şifresiz mi, hangi kanalda?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Young Boys - Galatasaray maçı şifresiz mi, hangi kanalda? - SporYoung Boys - Galatasaray maçı şifresiz mi, hangi kanalda?Beşiktaş’ın hocası Van Bronckhorst oyuncusunu övdü! Rafa Silva efsane olacak - SporÖvgü dolu sözler! Efsane olacakŞampiyonlar Ligi play-off aşamasındaki en değerli takımlar belli oldu! Galatasaray sürpriz yaptı - SporŞampiyonlar Ligi'nde Galatasaray sürprizi!Okan Buruk'tan Young Boys maçı öncesi açıklama! Yarın ulaşmaya çalışacağız - SporOkan Buruk'tan Young Boys maçı öncesi dikkat çeken açıklamaAli Koç'a saldıran Fatih Özkan PFDK'ya sevk edildi - SporAli Koç'a saldıran Fatih Özkan PFDK'ya sevk edildiTFF açıkladı: Ali Koç PFDK'ye sevk edildi - SporAli Koç PFDK'ya sevk edildi!
Sonraki Haber Yükleniyor...