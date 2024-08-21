Trabzonspor'a Nwakaeme şoku! St. Gallen maçı kadrosu belli oldu

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'ndeki St. Gallen maçı öncesi sakatlık şokuyla sarsıldı. Bordo mavililerin hücum hattındaki kilit ismi Nwakaeme kadrodan çıkarıldı. İşte Trabzonspor'un St. Gallen maçı kadrosu.

Trabzonspor, Anthony Nwakaeme'nin sakatlığı ve UEFA Konferans Ligi'ndeki St. Gallen maçı hakkında açıklamalarda bulundu.

Nwakaeme'NİN SAKATLIĞI NE DURUMDA?

Bordo mavililer, Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir'in Anthony Nwakaeme’nin sağlık durumuyla ilgili açıklamalarını paylaştı.

Trabzonspor'un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın antrenmanı sırasında ağrı hisseden oyuncumuz Anthony Nwakaeme’nin yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol alt adalesinde (soleus kası) yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanılmış ve St. Gallen maç kadrosundan çıkartılmıştır." ifadelerine yer verildi.

TRABZONSPOR'UN ST. GALLEN MAÇI KADROSU AÇIKLANDI

Trabzonspor'da sakatlanan Anthony Nwakaeme, UEFA Konferans Ligi play-off turunda yarın deplasmanda İsviçre'nin St. Gallen takımı ile oynanacak maç kadrosundan çıkartıldı.