Trabzonspor'da 4 ayrılık! Bordo-mavililer KAP'a bildirdi

Trabzonspor'da 4 ayrılık birden yaşandı. Bordo-mavililer, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamayla; Göktan Gürpüz, Batuhan Kör, Murat Cem Akpınar ve Hakan Yeşil ile yolların ayrıldığı duyurdu.

Trabzonspor'da 4 ayrılık Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirildi. Bordo-mavililer; Göktan Gürpüz, Murat Cem Akpınar, Batuhan Kör ve Hakan Yeşil ile yollarını ayırdı.

Trabzonspor'un Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, "Göktan Gürpüz'ün Karagümrük A.Ş.'ye geçici transferi konusunda, Murat Cem Akpınar'ın, Sakaryaspor A.Ş.'ye kesin transferi konusunda ve Batuhan Kör'ün, Van Spor FK'ya kesin transferi ve Hakan Yeşil'in, Pendikspor A.Ş.'ye kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır" denildi.

AYRILIKLAR KAP'A BİLDİRİLDİ

Trabzonspor'dan KAP'a yapılan diğer iki açıklamada ise Batuhan Kör ve Murat Cem Akpınar'la yolların ayrıldığı belirtildi.

Batuhan Kör için yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı., "Profesyonel futbolcumuz Batuhan Kör'ün, Van Spor FK'ya kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Van Spor FK, Kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak KDV dahil 7.000.000.-TL ödeme yapacaktır. Ayrıca Van Spor FK, Kulübümüze, şarta bağlı bonus olarak 5.000.000.-TL ile futbolcunun bir başka kulübe geçici ve/veya kesin transferinin gerçekleşmesi halinde elde edilecek transfer bedelinin %20'sini ödeyecektir."

Murat Cem Akpınar içinse KAP bildiriminde, "Profesyonel futbolcumuz Murat Cem Akpınar'ın, Sakaryaspor A.Ş.'ye kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Sakaryaspor A.Ş., Kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 15.000.000.-TL + KDV ödeme yapacaktır. Ayrıca Sakaryaspor A.Ş., Kulübümüze; futbolcunun bir başka kulübe geçici ve/veya kesin transferinin gerçekleşmesi halinde elde edilecek transfer bedelinden, Kulübümüze ödenen/ödenecek bedellerin düşülmesi sonrası kalan tutarın %30'unu ödeyecektir." denildi.

Hakan Yeşil'in Pendikspor'a transfer olduğu belirtilerek, "Profesyonel futbolcumuz Hakan Yeşil'in, Pendikspor A.Ş.'ye kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Pendikspor A.Ş., Kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak KDV dahil 11.000.000.-TL ödeme yapacaktır." ifadeleri kullanıldı.