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Trabzonspor'da alkışlar Andre Onana'ya: Süper Lig'de 14 yıl sonra bir ilk

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Trabzonspor'da alkışlar Andre Onana'ya: Süper Lig'de 14 yıl sonra bir ilk
Başlık ResmiTrabzonspor'da alkışlar Andre Onana'ya: Süper Lig'de 14 yıl sonra bir ilk

Trendyol Süper Lig'in ilk 8 haftasında en az gol (5 gol) yiyen takım konumunda bulunan Trabzonspor'da kaleci Andre Onana performansıyla beğeni kazandı. Karadeniz ekibi, ligde 8'inci haftalar itibarıyla 2012-2013 sezonundan sonra en az gol yediği dönemi yaşıyor.

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Trabzonspor'un sahasında Beşiktaş'ı 2-0 yendiği karşılaşmada yaptığı kurtarışlarla takımının galibiyetinde önemli rol oynayan Andre Onana, bu sezon lig maçlarında rakiplerine kolay geçit vermedi.

Kamerunlu file bekçisi, ligin ilk 8 haftasındaki Gençlerbirliği, Galatasaray, Samsunspor ve Beşiktaş maçlarında kalesini gole kapadı. Kasımpaşa, TÜMOSAN Konyaspor ve Başakşehir maçlarında birer gol yiyen Onana, sadece Amed Sportif Faaliyetler maçında 2 gole engel olamadı.

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SON 3 MAÇTA GEÇİLMEDİ

Onana, ligde son 3 karşılaşmada kalesinde gol görmedi. Bordo-mavili futbolcu, Trabzonspor'un sahasında Galatasaray'ı 4-0, deplasmanda Samsunspor'u 3-0 ve Papara Park'ta Beşiktaş'ı 2-0 yendiği maçlarda kalesini kapadı.

Trabzonspor, Süper Lig'de 16 puanla 4'üncü sırada yer alıyor.
Başlık ResmiTrabzonspor, Süper Lig'de 16 puanla 4'üncü sırada yer alıyor.

2012-2013'TEN SONRA İLK YAŞANIYOR

Trabzonspor, ligde 8'inci haftalar itibarıyla 2012-2013 sezonundan sonra en az gol yediği dönemi yaşıyor En son 2012-2013 sezonunda ilk 8 haftada 4 gol yiyen Karadeniz ekibi, 2013-2014 sezonunda bu dönemde 6, 2014-2015 sezonunda 11, 2015-2016 sezonunda 12, 2016-2017 sezonunda 10, 2017-2018 sezonunda 21, 2018-2019 sezonunda 11, 2019-2020 sezonunda kalesinde 10 gol gördü. Bordo-mavililar, 2020-2021 sezonunda 15 gol, 2021-2022'de 8, 2022-2023 sezonunda 11, 2023-2024'te 11, 2024-2025 sezonunda 6, 2025-2026 sezonunda da 6 gol yedi.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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