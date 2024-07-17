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Trabzonspor'da Dimitrios Kourbelis'in sözleşmesi feshedildi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
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Trabzonspor, Dimitrios Kourbelis, Haber

Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Trabzonspor'da peş peşe vedalar yaşanıyor. Thomas Meunier ve Mountassir Lahtimi'nin ardından Dimitrios Kourbelis de bordo-mavili ekipten ayrıldı.

Trabzonspor, 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Dimitrios Kourbelis'in sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

Bordo-mavili kulüp yaptığı açıklamada, "Kourbelis ile 01.07.2023 başlangıç ve 30.06.2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya bugüne kadar hak etmiş olduğu maaş ve diğer alacakları dışında herhangi bir fesih tazminatı ödemesi yapılmayacaktır" denildi.

Trabzonspor'da Dimitrios Kourbelis'in sözleşmesi feshedildi - 1. Resim

Karadeniz ekibinde dün de 2 ayrılık yaşanmıştı. Bordo-mavililer, Thomas Meunier'in sözleşmesinin oyuncu tarafından tek taraflı feshedildiğini, Mountassir Lahtimi'nin sözleşmesinin ise karşılıklı anlaşarak feshedildiğini açıklamıştı.

 

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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