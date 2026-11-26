Trabzonspor Kulübü, Beşiktaş taraftarlarına Gürcistan'da yönelik güvenlik güçlerinin müdahalesiyle ilgili bir açıklama yayımlayarak tepki gösterdi.

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Bordo mavili kulüp, Batum'da yaşanan olayları şiddetle kınarken yaralanarak hastaneye kaldırılan Beşiktaş taraftarlarına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Karadeniz ekibi, Türk takımlarının İsrail ekipleriyle oynadıkları karşılaşmalarda iç saha maçlarını kendi taraftarları önünde oynayamamalarına ilişkin UEFA'nın kararlarına tepki gösterdi.

"UEFA’NIN ÇİFTE STANDARDINI DOĞRU BULMUYORUZ"

Trabzonspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Türk takımlarının işgalci İsrail takımlarıyla oynadıkları karşılaşmalarda, iç saha maçlarını kendi ülkelerinde ve kendi taraftarları önünde oynama hakkından mahrum bırakılmalarını kabul etmiyoruz.

UEFA’nın bu konudaki çifte standart içeren kararlarını doğru bulmuyoruz.

Bununla birlikte, bu akşam Gürcistan’da Beşiktaş taraftarlarına yönelik güvenlik güçlerinin orantısız müdahalelerini şiddetle kınıyoruz.

Türk futboluna ve taraftarlarımıza yönelik haksızlıklar karşısında birlikte durmak, hep birlikte hareket etmek en temel sorumluluğumuzdur.

Trabzonspor Kulübü olarak Beşiktaş camiasının ve bu akşam haksızlığa uğrayan Beşiktaş taraftarlarının yanında olduğumuzu belirtiyor, yaşanan olaylarda yaralanarak hastaneye kaldırılan taraftarlara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." denildi.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: HABER MERKEZİ

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