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Trabzonspor'dan Elyounoussi atağı! Hem kiralık hem bonservisli teklif

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Trabzonspor&#039;dan Elyounoussi atağı! Hem kiralık hem bonservisli teklif
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trabzonspor'un Mohammed Elyounoussi için Kopenhag'a iki farklı teklif sunduğu ve Norveçli yıldızın, gelmeye sıcak baktığı öğrenildi.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, hücum hattına tecrübeli ve çok yönlü bir isim eklemek için harekete geçti. Bordo-mavililer, hem on numara hem de kanat pozisyonlarında görev yapabilen Mohammed Elyounoussi’yi gündemine aldı.

Trabzonspor'dan Elyounoussi atağı! Hem kiralık hem bonservisli teklif - 1. Resim

İKİ AYRI TEKLİF SUNULDU

Trabzonspor yönetimi, Danimarka temsilcisi Kopenhag’ın formasını giyen 30 yaşındaki Norveçli oyuncu için hem satın alma opsiyonlu kiralık, hem de bonservisli transfer teklifinde bulundu. 

Trabzonspor'dan Elyounoussi atağı! Hem kiralık hem bonservisli teklif - 2. Resim

Oyuncunun kulübe, transfer teklifine olumlu yaklaştığını ve gelmeye istekli olduğunu ilettiği öğrenildi. Teknik direktör Fatih Tekke ve kulübün scout ekibi de bu transfere onay verdi.

Kariyerinde Basel, Southampton ve Celtic gibi kulüplerde de forma giyen Elyounoussi, Kopenhag formasıyla 93 resmi maçta 25 gol ve 15 asistlik katkı sağladı 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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