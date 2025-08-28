Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Trendyol Süper Lig'de 4. hafta hakemleri belli oldu!

Trendyol Süper Lig'de 4. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu. Buna göre, Galatasaray- Çaykur Rizespor maçını Ali Yılmaz, Gençlerbirliği- Fenerbahçe maçını ise Çağatay Altay yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) atamaları belli oldu. 

31 Ağustos Cumartesi günü saat 19.00’da başlayacak olan Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşılaşmasının hakemi Çağdaş Altay olurken, saat 21.30’da başlayacak Beşiktaş, İkas Eyüpspor maçının hakemi Zorbay Küçük'ün görev alacağı açıklandı.

İŞTE 4. HAFTANIN HAKEMLERİ

Trendyol Süper Ligde 4. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:

Yarın:

21.30 Göztepe-TÜMOSAN Konyaspor: Ali Şansalan

30 Ağustos Cumartesi:

19.00 Kasımpaşa-Gaziantep FK: Ozan Ergün

19.00 Kocaelispor-Zecorner Kayserispor: Yasin Kol

21.30 Hesap.com Antalyaspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Cihan Aydın

21.30 Galatasaray-Çaykur Rizespor: Ali Yılmaz

31 Ağustos Pazar:

19.00 RAMS Başakşehir-ikas Eyüpspor: Zorbay Küçük

19.00 Gençlerbirliği-Fenerbahçe: Çağdaş Altay

21.30 Trabzonspor-Samsunspor: Adnan Deniz Kayatepe

21.30 Corendon Alanyaspor-Beşiktaş: Kadir Sağlam

