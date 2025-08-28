Trendyol Süper Lig'de 4. hafta hakemleri belli oldu!
Trendyol Süper Lig'de 4. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu. Buna göre, Galatasaray- Çaykur Rizespor maçını Ali Yılmaz, Gençlerbirliği- Fenerbahçe maçını ise Çağatay Altay yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) atamaları belli oldu.
31 Ağustos Cumartesi günü saat 19.00’da başlayacak olan Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşılaşmasının hakemi Çağdaş Altay olurken, saat 21.30’da başlayacak Beşiktaş, İkas Eyüpspor maçının hakemi Zorbay Küçük'ün görev alacağı açıklandı.
İŞTE 4. HAFTANIN HAKEMLERİ
Trendyol Süper Ligde 4. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:
Yarın:
21.30 Göztepe-TÜMOSAN Konyaspor: Ali Şansalan
30 Ağustos Cumartesi:
19.00 Kasımpaşa-Gaziantep FK: Ozan Ergün
19.00 Kocaelispor-Zecorner Kayserispor: Yasin Kol
21.30 Hesap.com Antalyaspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Cihan Aydın
21.30 Galatasaray-Çaykur Rizespor: Ali Yılmaz
31 Ağustos Pazar:
19.00 RAMS Başakşehir-ikas Eyüpspor: Zorbay Küçük
19.00 Gençlerbirliği-Fenerbahçe: Çağdaş Altay
21.30 Trabzonspor-Samsunspor: Adnan Deniz Kayatepe
21.30 Corendon Alanyaspor-Beşiktaş: Kadir Sağlam