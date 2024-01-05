Anket sonuçlarına göre Türk sporseverler TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi istemiyor!

5 Ocak 2024 10:54 - Güncelleme Tarihi: 5 Ocak 2024 10:58

Areda Survey, Süper Kupa Finali’ne dair yaşanan krizin akşamında, CAWI yöntemiyle Türkiye genelinde 720 kişinin katılımıyla Türk halkının ne düşündüğünü araştırdı.

Krizden birkaç saat sonra gerçekleştirilen araştırmaya göre, Türk halkının yüzde 83,9’u Türkiye Süper Kupa Finali’nin Türkiye’de oynanması görüşünde bir araya geliyor.

Futbol kulüplerinin maça çıkmayıp yurda dönmesini yüzde 91,5 oranında destekliyor. Katılımcılar, Türkiye Futbol Federasyonu’nu (TFF) yüzde 65,9 ile yaşanan krizin sorumlusu tutuyor ve yüzde 91,6 ile TFF başkanı istifa etmeli diyor.

AREDA SURVEY HALKA SORDU

Fenerbahçe ve Galatasaray takımları arasında 30 Aralık 2023 tarihinde Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Awwal Park'ta gerçekleşmesi planlanan Süper Kupa Finali farklı krizlere sahne oldu. Maç başlamadan önce İstiklal Marşı, Türk bayrağı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk görselleri ile ilgili çıkan dezenformasyon içerikli haberlerin sosyal medyada hızla yayılması ve gerekli açıklamaların yapılamamasıyla yaşanan kriz farklı boyutlara ulaştı. Süper Kupa Finali’nin iptal edilmesiyle noktalanan bu kriz akşamında Areda Survey, Türk halkının yaşananlar hakkında ne düşündüğünü araştırdı. İşte dikkat çeken sonuçlar…

SÜPER KUPA TÜRKİYE'DE OLMALIYDI

Kriz akşamında CAWI yöntemiyle Türkiye genelinde gerçekleşen araştırmada, katılımcıların yüzde 83,9’u “Türkiye Süper Kupa Finali yurt dışında değil, Türkiye’de oynanmalıydı” cevabını veriyor. Yüzde 17,1’i ise maçın yurt dışında oynanabileceği görüşünü paylaşıyor.

Araştırmaya göre Türk halkı Suudi Arabistan’da oynanması planlanan Süper Kupa Finali’nde Fenerbahçe ve Galatasaray futbol kulüplerinin maça çıkmamasının sorumlusu olarak ilk sırada yüzde 65,9 ile Türkiye Futbol Federasyonu’nu görüyor. İkinci sırada yüzde 17,3 ile kulüp yönetimleri, üçüncü sırada yüzde 16,8 ile Suudi Arabistan yetkilileri sorumlu tutuluyor.

TARAFTARLAR TAKIMLARI HAKLI BULDU

Yaşanan bu krizin sonucunda, kulüplerin maça çıkmaması ve ülkeye geri dönmeleri halk arasında büyük destek görüyor. Katılımcıların yüzde 91,5’i kulüplerin maça çıkmadan ülkeye dönmelerini doğru bulduklarını belirtirken, yüzde 8,5’i de ‘’Kulüpler maça çıkmalıydılar’’ cevabını veriyor.

TFF BAŞKANI İÇİN İSTİFA İSTENDİ

Araştırmada dikkat çeken sonuçlardan bir diğeri ise Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin İstifasının istenmesi oldu. Alınan yanıtlara göre Türk halkının yüzde 91,6’sı TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin istifa etmesini istiyor. Yüzde 8,4’ü ise istifa etmemeli cevabını veriyor.

İLETİŞİM EKSİKLİĞİ ETKİLEDİ

Areda Survey Araştırma Şirketi Genel Müdürü Yusuf Akın, yaşanan olaylarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Akın, ‘’Maç günü yaşanan krizde iletişim eksikliğinden kaynaklanan bilgi kirliliği ve ikna edici bir kamuoyu açıklamasının yapılamaması, var olan krizi daha da derinleştirdi.’’ diyerek, kriz yönetiminde yaşanan iletişim hatalarına dikkat çekti.

Türkiye genelinde 30 Aralık 2023 tarihinde 720 kişinin katılımıyla yapılan araştırma, kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI tekniği ile “Areda Survey’in Profil Bazlı Dijital Paneli” kullanılarak gerçekleştirildi.