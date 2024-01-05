Ankara'da 15 yaşındaki bir kız sokak ortasında ölü bulundu, yanındaki not dikkat çekti

5 Ocak 2024 10:48 - Güncelleme Tarihi: 5 Ocak 2024 10:54

Ankara’da 15 yaşındaki bir kız ölü olarak ölü olarak bulundu. Olay akşam saatlerinde Sincan ilçesi Ahi Evren Mahallesi Diriliş Sokak'ta meydana geldi.

POLİS SOKAK ORTASINDA CESEDİNİ BULDU

Silah sesi duyan vatandaşlar olayı polis ekiplerine bildirdi. Polisler, Z.Ç. isimli 15 yaşındaki kız çocuğunun tabanca ile vurularak hayatını kaybettiği belirlendi.

YANINDAKİ NOT DİKKAT ÇEKTİ

Ekipler genç kızın intihar etmiş olacağı ihtimali üzerinde dururken yanında not bulunduğu öğrenildi. Notun içeriği öğrenilemezken genç kızın kesin ölüm nedeni ise yapılacak olan otopsi sonucunda belli olacak.