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Ankara'da 15 yaşındaki bir kız sokak ortasında ölü bulundu, yanındaki not dikkat çekti
Kan donduran olay Ankara'da yaşandı. Silah sesi duyan vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese giden ekipler 15 yaşındaki bir kızın cesedi ile karşılaştı. Genç kızın cansız bedeninin yanında bir de not vardı...
Ankara’da 15 yaşındaki bir kız ölü olarak ölü olarak bulundu. Olay akşam saatlerinde Sincan ilçesi Ahi Evren Mahallesi Diriliş Sokak'ta meydana geldi.
POLİS SOKAK ORTASINDA CESEDİNİ BULDU
Silah sesi duyan vatandaşlar olayı polis ekiplerine bildirdi. Polisler, Z.Ç. isimli 15 yaşındaki kız çocuğunun tabanca ile vurularak hayatını kaybettiği belirlendi.
YANINDAKİ NOT DİKKAT ÇEKTİ
Ekipler genç kızın intihar etmiş olacağı ihtimali üzerinde dururken yanında not bulunduğu öğrenildi. Notun içeriği öğrenilemezken genç kızın kesin ölüm nedeni ise yapılacak olan otopsi sonucunda belli olacak.
Düzenleyen: Sevda Altunbaş - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı